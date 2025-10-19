‘체인소 맨: 레제편’ 독주…박스오피스 1위 유지

체인소 맨: 레제편 포스터. 소니 픽쳐스 제공

극장판 ‘체인소 맨: 레제편’이 흥행 독주를 이어가고 있다.

19일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 전일 기준 일본 애니메이션 체인소 맨: 레제편은 전국 11만7497명의 일일 관객을 동원했다. 누적 관객수는 213만1847명을 넘어섰다.

체인소 맨: 레제편은 전국 911개 스크린을 확보해 상영됐다. 스크린 점유율은 11.4%, 상영 점유율은 19.3%, 좌석 점유율은 22.1%를 기록했다.

지난달 24일 개봉한 이 영화는 전기톱 악마 포치타와의 계약으로 체인소 맨이 된 소년 덴지와 정체불명의 소녀 레제의 만남을 그린 작품이다. 전 세계 누적 발행 부수 3000만부를 돌파한 후지모토 다쓰키의 만화 체인소 맨이 원작이다.

초반 흥행은 더뎠지만, 원작 팬의 입소문 덕에 뒷심을 발휘하기 시작해 개봉 3주 차에 박스오피스 1위에 오르며 역주행을 시작했다. 이후 꾸준히 상위 자리를 지키는 중이다.

뿐만 아니라 체인소 맨: 레제편은 누적 매출액 215억원을 돌파, 국내서 큰 흥행을 얻은 일본 애니메이션 영화 귀멸의 칼날: 무한열차편이 이룬 213억원을 훌쩍 뛰어 넘으며 압도적인 흥행세를 입증했다.

한편 이날 박스오피스 순위는 체인소 맨: 레제편 다음으로 보스, 극장판 주술회전: 희옥·옥절, 어쩔수가없다, 원 배틀 애프터 어나더 등이 5위권 안에 순차적으로 이름을 올렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

