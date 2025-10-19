‘클러치의 김선형’ KT의 막판 역전극… 가스공사 개막 6연패 수렁

사진=KBL 제공

프로농구 KT가 엎치락뒤치락 시소게임에서 웃었다. 마지막까지 향방을 알 수 없던 승부를 결정지은 건 베테랑 가드 김선형이었다. 클러치 득점을 연거푸 성공시키며 팀을 승리로 이끌었다.

KT는 18일 수원 KT 소닉붐 아레나서 끝난 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 한국가스공사 상대 홈경기를 68-65로 이겼다. 이로써 시즌 4승째(2패)를 거두면서 DB, LG, 정관장과 함께 공동 2위에 자리했다.

반면 접전 끝 역전패를 당한 한국가스공사는 개막 후 6경기를 내리 지는 등 악순환에서 좀처럼 헤어나오지 못하고 있다. 다른 9개 구단이 최소 2승씩 올린 가운데 리그서 유일한 무승 불명예를 안고 있다.

1쿼터만 해도 KT의 열세였다. 샘조세프 벨란겔과 김국찬을 필두로 외곽승부에서 쏠쏠한 재미를 본 한국가스공사에 밀려 8점 차이(15-23)를 본 것. 2쿼터에선 따라붙었다. 이때 KT에선 베테랑 외국인 선수 데릭 윌리엄스가 추격에 앞장섰다. 이에 전반 종료 시점 41-42로 1점 차까지 좁힐 수 있었다.

점수 쟁탈전 양상 속 KT가 역전을 만들기 시작했다. 3쿼터가 끝난 뒤엔 53-50 리드를 점했다. 4쿼터 최종장에선 서로가 일격을 주고받았다.

이 와중 김선형의 이름이 단연 번뜩였다. 한국가스공사가 라건아의 연속 2점슛 성공으로 62-63 역전을 만들면서 흐름이 바뀌는 듯했다. 이 시기를 재차 틀어막은 것이 김선형이다. 경기 종료 50초 전부터 2점슛을 연달아 성공, 4점을 더해 재역전에 혁혁한 공을 세웠다.

