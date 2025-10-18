[PO1] 1점차 패배, 위안이 된 타격…박진만 감독 “폰세 상대로 좋은 결과”

사진=삼성라이온즈 제공

잘 싸웠지만, 한 끗이 부족했다.

프로야구 삼성이 아쉬운 패배를 당했다. 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전서 8-9 1점차 역전패했다. 열세에 몰렸다. 역대 PO 1차전 승리 팀의 한국시리즈(KS) 진출 확률은 76.5%(34회 중 26회)에 달한다. 선발투수 헤르손 가라비토가 3⅓이닝 5실점하며 어려운 경기를 이어갔다. 타선은 홈런 2개(김태훈, 이재현)를 포함해 장단 11안타를 때려냈으나 경기를 뒤집진 못했다.

다음은 경기 후 박진만 삼성 감독과의 일문일답이다.

사진=삼성라이온즈 제공

Q. 경기 총평을 말해 달라.

“타선은, 폰세 상대로 좋은 결과를 냈다. 다만, 수비 쪽에서 투 아웃에서 장타를 많이 맞았다. 그 부분이 아쉽다.”

Q. 필승조 배찬승-이호승, 흔들렸다(실점).

“아직 젊기 때문에 그런 면은 잘 이겨낼 거라 생각했다. 가장 강한 필승조다. 이번 계기로 좋은 약이 될 것 같다. 남은 시리즈에서도 이 선수들이 해줘야 한다. 오늘 경기 빨리 잊어버리고, 젊은 선수답게 씩씩하게 했으면 좋겠다.”

Q. 가라비토의 홈 승부가 실점으로 이어졌다.

“빗맞은 것이기 때문에, 본인이 잘 판단했다고 본다. 1루 송구하는 것보다, 자신이 홈에서 송구하는 게 낫다고 본 듯하다. 잘못됐다고 생각하지 않는다.”

사진=삼성라이온즈 제공

Q. 구자욱이 폰세와 신경전을 펼치기도 했다.

“PS에서 나올 수 있는 장면인 것 같다. 분위기 등을 가져오기 위해 주장으로서 한 것 같다. 그 전에 타임을 두 번이나 했으니, 타자 입장에선 이용한다고 생각하지 않았나 싶다.”

Q. 패했지만, 상대 에이스와 마무리를 잘 공략했다.

“준PO부터 오늘에 이르기까지 타격은 정상으로 잘 가고 있다. 폰세를 이렇게까지 두드릴 수 있을 거라 생각 못했다. 실투가 왔을 때 잘 공략한 것 같다.”

Q. 한화 타선은 어떻게 봤나.

“안타를 15개 쳤으니, 한화도 준비를 잘한 것 같다. 거기에 맞춰서 우리도 더 착실하게 준비해야 할 것 같다.”

Q. 적극적으로 뛰는 모습이 보였다. 이번 시리즈 내내 계속될까.

“상황에 따라 1루 주자가 뛸 수 있는 상황이라면 적극적으로 임할 생각이다. 오늘처럼 (타격이 잘 풀리는) 경기가 매일 나올 거라 생각하지 않는다. 상황 상황에 따라 상대 투수를 흔들 수 있도록 이번 시리즈서 기회를 더 많이 만들어야 할 것 같다.”

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]