힛지스, ‘음중’서 빛난 ‘HAPPY’ 긍정 에너지

HITGS(힛지스)가 행복을 전하는 요정으로 변신했다.

HITGS는 18일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 첫 번째 미니앨범 ‘Things we love : I(띵스 위 러브 : 아이)’의 타이틀곡 ‘HAPPY(해피)’ 무대를 선보였다.

이날 HITGS는 그레이 컬러의 스쿨룩에 각자의 개성을 더한 스타일링과 핑크빛 톤의 과즙 메이크업이 보이는 비주얼로 시선을 사로잡았다. 만화적 느낌이 가득한 배경 속에서 무대를 꾸민 HITGS는 밝고 에너지 넘치는 퍼포먼스를 펼쳤다.

HITGS는 ‘HAPPY’라는 곡 제목처럼 밝고 활기찬 분위기의 무대를 펼치며 모든 이들에게 ‘해피 바이러스’를 선사했다. 밝은 표정과 하이틴 감성을 담은 동작들이 펼쳐진 가운데 ‘HAPPY’를 표현하는 듯한 포인트 안무가 강한 중독성을 유발했다. 특히 HITGS는 경쾌하고 리듬감 있는 제스처를 더해 퍼포먼스 완성도를 높였다.

타이틀곡 ‘HAPPY’는 ‘순수하기 때문에 누구보다 솔직할 수 있다’는 메시지를 담은 곡으로, 꾸밈없이 자신을 표현하는 10대의 에너지를 전하고 있다. HITGS는 HAPPY한 모습부터 UNHAPPY한 모습까지 모두 곡에 담아내며 듣는 이들을 자연스럽게 리듬에 빠져들게 하고 있다.

HITGS는 앞으로도 각종 음악 방송을 통해 ‘HAPPY’ 무대를 선보이며 활발하게 활동을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

