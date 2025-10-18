지스타 2025 게임 코스프레 어워즈 참가자 모집. 지스타조직위원회 제공

지스타 2025가 축제의 열기를 더할 게임 코스프레 어워즈를 위해 참가자 모집을 진행한다.

18일 지스타조직위원회에 따르면 다음달 2일까지 공식 홈페이지를 통해 코스프레 어워즈 참가 신청을 받는다.

올해 8회째를 맞이하는 지스타 2025 게임 코스프레 어워즈는 게임 속 캐릭터를 현실로 구현하고, 코스프레의 다양한 즐거움을 체험할 수 있는 지스타 대표 참여형 프로그램이다.

예선은 온라인 심사로 진행되며, 본선은 부산 벡스코 현장 특설무대에서 열린다. 본선 무대는 온라인 지스타TV 채널을 통해 생중계 될 예정이다.

지난해 왕중왕전을 통해 수준이 한층 높아진 본 대회는 올해도 치열한 경쟁이 예상된다. 특히 왕중왕전에서 로스트아크 광기 군단장 쿠크세이튼을 표현해 화제를 모았던 호나가 특별심사위원으로 함께할 예정이다.

지스타 게임 코스프레 어워즈는 게임을 사랑하는 누구나(개인이나 코스프레 동호회(팀)) 참여 가능하다. 결선은 다음 달 16일 벡스코 지스타 특설무대에서 거행되며, 온라인 지스타TV채널로 생중계된다.

지스타2025는 한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관한다. 행사는 오는 11월13일부터 16일까지 4일간 부산 벡스코와 온라인 지스타TV에서 동시 개최된다.

