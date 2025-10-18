콤파뇨·티아고 축포… 부활한 전북, 통산 10번째 K리그 챔피언 등극

전북 콤파뇨가 18일 전주월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 홈 경기에서 전반 1부 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

골을 넣고 기뻐하는 티아고. 사진=한국프로축구연맹 제공

추락했던 명가, 단 1년 만에 부활에 성공했다.

프로축구 K리그1 전북 현대가 챔피언에 등극했다. 2021년 이후 4년 만으로, 통산 10번째의 대업이다.

전북은 18일 전주월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 하나은행 K리그1 2025 33라운드 홈 경기에서 콤파뇨와 티아고의 연속골로 2-0으로 이겼다.

승점 71(21승8무4패)가 된 전북은 이날 FC안양에 1-4로 패한 2위 김천 상무(승점 55)와의 승점 차를 16점으로 벌렸다. 이로써 전북은 남은 파이널라운드 5경기에 상관없이 우승컵을 거머쥐었다. 통산 10번째 우승을 거머쥐며 K리그 최다 우승구단의 명성을 이어갔다. 2021년 이후 4년 만에 우승컵을 탈환이다.

파이널라운드 진입 전 조기 우승의 대업도 달성했다. 전북은 최강희 감독이 전북을 이끌던 2018년에도 조기 우승을 달성했는데, 7년 만에 대기록을 작성했다.

거스 포옛 전북 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

완벽한 부활이다. 전통의 명가 전북은 지난 시즌을 10위로 마감했다. 그러면서 구단 사상 첫 승강 플레이오프(PO)를 치렀다. 가까스로 K리그1에 살아남긴 했으나 자존심에 큰 상처를 받았다.

올 시즌 세계적인 명장 거스 포옛(우루과이) 감독을 영입하면서 재건에 나섰다. 효과는 바로 나타났다. 전북의 팀 컬러인 ‘닥공(닥치고 공격)’을 되찾았다. 시즌 중반에는 22경기(17승5패) 무패 행진을 달리며 선두 자리를 일찌감치 굳혔다.

두 외국인 공격수가 앞장섰다. 콤파뇨는 전반 1분 만에 헤더로 선제골을 뽑았다. 후반 16분에는 티아고가 페널티킥을 성공하면서 달아났다.

