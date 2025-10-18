‘마이 유스’ 이봉련 “두고두고 꺼내 보고 싶은 드라마”

사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 이봉련이 ‘마이 유스’를 떠나보내며 애정 어린 끝인사를 건넸다.

JTBC 금요시리즈 ‘마이 유스’(극본 박시현, 연출 이상엽·고혜진, 제공 SLL, 제작 하이지음스튜디오)가 어제(17일) 진한 여운 속에 막을 내린 가운데, 인간미 넘치는 엔터테인먼트 대표 ‘방한나’로 분해 극에 온기를 불어넣은 이봉련이 종영 소회를 전했다.

이봉련은 소속사 에이엠엔터테인먼트를 통해 “작년 여름부터 정성껏 준비한 작품인데 어느덧 종영을 맞이했다니 아쉽다”고 종영 소감의 운을 뗐다. 이어 “무엇보다 제게 ‘마이 유스’는 어디선가 살고 있을 ‘방한나’의 삶이 계속 궁금해지는 드라마다. 배우로 살아가는 저 역시 어쩌면 방한나 대표를 만나지 않았을까 하는 기분이 든다”고 캐릭터에 대한 남다른 애착을 드러냈다.

그런가 하면 “천우희, 이주명 배우와 함께 ‘유토피아’ 장면을 촬영할 때면 저절로 기분 좋은 웃음이 났던 기억이 있다. 그 행복한 순간들이 드라마 곳곳에 고스란히 담겨 있어 좋았다”고 훈훈했던 촬영 현장을 회상했다. 마지막으로 이봉련은 “‘마이 유스’는 계절의 기록 같아서 다가올 겨울을 기대하게 하는 작품”이라며, “천천히 두고두고 다시 꺼내 보고 싶은 저희 드라마를 시청해 주신 여러분 감사드린다”고 시청자들을 향한 따뜻한 인사로 끝을 맺었다.

‘마이 유스’에서 이봉련은 ‘필 엔터’ 이사에서 신생 기획사 ‘더 뉴 유토피아’의 대표가 된 ‘방한나’를 노련한 연기력으로 그려내며 안방극장에 잔잔한 미소를 안겼다. 김필두 대표(진경 분)의 회사 방침에 점점 의문을 품고 ‘필 엔터’를 떠나 홀로서기를 시작했지만 ‘초보 대표’의 서툰 모습부터 함께 호흡을 맞춘 배우 천우희, 이주명, 권승우와의 연기 앙상블까지 사랑스럽게 보여주며 시청자들을 사로잡았다.

장르의 경계를 자유롭게 넘나들며 깊이 있는 캐릭터 소화력과 현실감 넘치는 연기로 자신만의 독보적인 존재감을 각인해 온 이봉련. 앞으로 그가 펼쳐 나갈 필모그래피에도 기대가 뜨겁다.

이봉련은 JTBC ‘마이 유스’에 이어 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’로 시청자들을 찾을 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]