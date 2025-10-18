코미디언 오지환, 나누리와 오늘(18일) 결혼…5년 사랑 결실 맺어

사진= 오지환 SNS

코미디언 오지환과 방송인 나누리가 부부의 연을 맺는다.

두 사람은 18일 서울 여의도 웨딩컨벤션에서 결혼식을 올릴 예정이다.

오지환은 지난 3일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 알리며 “2020년 10월18일 커플로 시작한 저희가 2025년 10월18일 부부로 새롭게 시작하게 됐다”고 밝혔다.

이어 그는 “이런 좋은 소식을 만나서 알리거나 시간이 안 된다면 직접 연락을 해야 하는데 소심한 제 성격상 오랜만에 연락드리기 죄송해서 그렇게 하지 못한 분들이 많이 계신 것 같다. 이 부분은 평생 사죄하며 살겠다”며 자신의 마음을 전했다.

또한 “그럼에도 불구하고 저희의 새로운 시작을 축하해주실 분들이 계신다면 그 은혜 평생 잊지 않고 감사한 마음으로 살겠다”고 덧붙였다.

오지환은 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔, ‘코미디에 빠지다’, ‘코미디의 길’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 현재는 동료 김도혁, 강진우와 함께 유튜브 채널 ‘돌잼’에서 활동 중이다.

나누리는 방송 진행과 라이브 커머스를 중심으로 활동하고 있다.

