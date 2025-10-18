뉴비트, 컴백 카운트다운 돌입…미니 1집 스케줄러 오픈

그룹 뉴비트(NEWBEAT)가 각자의 색으로 무장한 콘텐츠로 컴백 열기를 끌어올린다.

뉴비트는 18일 오후 12시 공식 SNS를 통해 첫 미니앨범 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 스케줄러 이미지를 게재했다.

게재된 스케줄러에 따르면 뉴비트는 오는 20일 김태양을 시작으로 조윤후, 김리우, 전여여정, 최서현, 홍민성, 박민석 순으로 개인 티저 영상(커넥팅 시그널)과 콘셉트 포토를 연달아 오픈한다. 11월 3일에는 단체 티저 영상과 콘셉트 포토, 5일에는 트랙 비디오를 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올린다.

앞서 뉴비트는 새 앨범 캐릭터와 팀 로고를 선보이며 팬들의 궁금증을 자극한 바 있다. 이번에는 7명 각자의 색을 드러낼 것을 예고해 앞으로 공개될 비주얼과 콘셉트에도 기대가 쏠린다. 첫 미니앨범 'LOUDER THAN EVER'는 11월 6일 발매된다.

뉴비트는 지난 3월 데뷔 앨범 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)를 발표하며 폭넓은 소화력을 자랑했다. 데뷔 전후 국내외 버스킹 투어로 실력을 다져온 이들은 '2025 러브썸 페스티벌', '서울스프링페스타 개막기념 서울 원더쇼', 'KCON', 'MyK FESTA', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 'ATA 페스티벌 2025', F1 축제 '피치스 런 유니버스 2025' 등 활발한 활동을 펼치며 글로벌 팬덤을 견고히 하고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]