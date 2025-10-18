[PO1] 선발투수 순번 변화? 고개 저은 삼성 “원태인 휴식 더… 2차전 예정대로 최원태”

사진=삼성 라이온즈 제공

예상치 못한 악천후에 일정이 하루씩 밀렸지만, 순리대로 풀어간다. 프로야구 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승)에 임하는 삼성의 자세다.

18일 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 PO 1차전을 앞두고 취재진과 만난 박진만 삼성 감독은 “어제(17일) 우천취소 후 코칭스태프들과 회의를 나눴지만, 선발투수 일정을 당기거나 바꾸지 않기로 판단했다”고 밝혔다.

이날 삼성은 정규리그 2위 한화에 맞서 헤르손 가라비토를 선발투수로 냈다. 우천취소 여파에 하루 휴식이 주어진 가운데 기존 선발투수 예고를 유지한 것. 2차전도 마찬가지다. 우완 최원태가 19일 같은 곳서 펼쳐지는 PO 2차전 선봉장을 맡는다.

대구에 돌아와 3, 4차전 선발투수를 맡을 예정인 원태인과 아리엘 후라도의 등판 순번을 앞으로 당길 수도 있는 상황이다. 고민이 없던 것은 아니다. 그러나 선수의 몸 상태를 살펴봤을 때 ‘현상 유지’가 최선의 선택이라는 게 수장의 생각이다.

박 감독은 “원태인은 며칠 더 휴식이 필요하다. 내일 18일 2차전은 기존 일정대로 최원태로 간다”고 설명했다.

이어 “(원태인의) 몸 상태가 아픈 건 아니다. 다만 준플레이오프 때 투구 중간에 우천 대기 텀이 있지 않았나. 그걸 고려했다. 또 정규리그 때 많이 던졌다. 가을야구에선 선수가 느끼는 스트레스라든지 투구 수에 따른 체력 소모 등이 크다. 코치진과 함께 논의했을 때 1차전 승패와 상관 없이 휴식을 더 주는 게 맞다고 판단했다”고 덧붙였다.

