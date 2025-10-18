트와이스 쯔위, 란제리룩으로 美 무대 접수…역대급 글래머 자태[스타★샷]

사진= 쯔위 SNS

그룹 트와이스의 멤버 쯔위가 과감한 란제리 스타일로 눈길을 사로잡았다.

17일 쯔위는 자신의 인스타그램에 “Victoria’s Secret”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 지난 15일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2025’(Victoria‘s Secret Fashion Show)에 참석한 쯔위의 모습이 담겼다.

특히 쯔위는 란제리룩을 완벽하게 소화하며, 볼륨감 넘치는 실루엣으로 우아하면서도 매혹적인 분위기를 자아냈다.

그동안 트와이스의 막내로 귀엽고 청순한 이미지가 강했던 쯔위가 이번엔 색다른 반전 매력으로 팬들의 시선을 단번에 사로잡았다.

한편, 쯔위는 그룹 멤버 지효, 나연, 모모와 함께 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼’ 무대에서 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 팬들의 폭발적인 관심을 받았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

