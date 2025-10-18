노윤서, 브라톱+레깅스 완벽핏…필라테스 인증샷 화제[스타★샷]

사진= 노윤서 SNS

배우 노윤서가 근황 사진을 통해 한층 물오른 미모와 탄탄한 몸매를 자랑했다.

17일 노윤서는 자신의 인스타그램에 “몇 개월 가량의 셀피”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 노윤서는 블랙 브라톱과 레깅스 차림으로 필라테스 기구 앞에 앉아 셀카를 찍는 모습을 보였다. 군살 하나 없는 슬림한 라인과 여리여리한 실루엣이 돋보이며 팬들의 시선을 사로잡았다.

사진= 노윤서 SNS

또 다른 사진에서는 민소매 상의에 후드 집업을 걸치고 어깨를 살짝 드러낸 힙한 패션으로 시크한 매력을 발산했다. 그는 러블리한 표정으로 셀카를 남기며 청순함과 세련미를 동시에 드러냈다.

해당 게시물에는 “귀엽다”, “공주님이실게요”, “예쁘다” 등 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다.

한편, 노윤서는 2026년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’에 출연을 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]