[PO1] 낮 경기로 시작하는 한화의 PS…김경문 감독 “선취점, 중요”

“선취점이 중요하지 않을까.”

한화의 가을야구가 막 오른다. 18일 오후 2시 대전 한화생명볼파크서 삼성과 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전을 치른다. 당초 17일 저녁 경기(오후 6시30분)로 열릴 예정이었으나 비로 인해 밀렸다.

낮 경기. 하나의 변수가 될 수 있다. 야구 선수 대부분 저녁 경기에 패턴이 맞춰져 있다. 심지어 한화는 올 시즌 PS 첫 경기다. 정규리그 2위 자격으로 가을야구에 입성, 지난 3일 KT와의 시즌 최종전을 끝으로 2주 넘게 재충전의 시간을 가졌다.

가장 우려되는 것은 역시 경기 감각일 터. 김경문 한화 감독은 “선수단은 보통 6시반 경기에 익숙해져 있을 것이다. 수면 시간 등 아무래도 달라지는 부분이 있다”고 말했다. 그러면서 “야구는 뚜껑을 열어봐야 아는 것이지만, 기본적으로 낮 경기는 투수 쪽이 더 유리하다고 본다. 찬스가 나왔을 때 착실히 점수를 내야한다”고 강조했다.

이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 ‘에이스’ 코디 폰세다.

