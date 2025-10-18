서동주 “父 서세원, 캄보디아 구치소 다녀온 뒤 완전히 달라졌다” 고백

사진= 유튜브 채널 ‘위라클’ 화면 캡처

변호사이자 방송인 서동주가 故 서세원에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

18일 유튜브 채널 ‘위라클’에는 서동주가 게스트로 출연해 어린 시절부터 아버지와의 관계, 그리고 사망 이후의 감정까지 진솔하게 전했다.

서동주는 “어렸을 때는 좋은 가정환경에 있었다. 유복했고, 부모님 사이도 나쁘지 않았다. 분명히 좋은 기억도 많다”며 과거를 회상했다.

하지만 그는 “2002년 아버지가 구치소를 다녀와서 여러 가지 변한 게 확 느껴졌다더라. 아예 다른 사람이 돼서 왔다”며 “그때부터 우리 가족은 고비가 시작됐다”고 털어놓았다.

이후 서세원의 사망에 대해서도 언급했다. 서동주는 “그러다 아버지가 돌아가시는 일이 있다. 그때 충격이 너무 큰데 어떤 감정이 들어야 할지 모르겠더라”며 “평소 내가 감정을 많이 억누르면서 사는 스타일이라 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 그때 마음은 ‘좀 허망하다’는 생각이 들었다. ‘이렇게 한순간에 사람이 세상에서 사라질 수 있구나’ 싶더라”고 고백했다.

이어 “그전까지는 아빠와 사이가 좋지 않았다. 미움이라는 것도 있고 애증의 관계였다”라며 “그런데 그 감정 원인제공을 했던 상대방이 사라지니까 감정이 오갈 데가 사라졌다”고 덧붙였다.

그는 또 “내가 원래 눈물이 많이 없는데도 불구하고 많이 울고 많이 힘들어하고 그랬던 시기였다”고 솔직한 심경을 전했다.

한편 서세원은 2023년 4월 캄보디아에서 별세했다. 향년 67세. 당시 고인은 현지 병원에서 링거 주사를 맞던 중 심정지로 사망한 것으로 알려졌다.

1979년 데뷔한 서세원은 ‘서세원쇼’를 비롯해 다수의 프로그램을 진행하며 전성기를 누렸지만, 이후 영화 제작비 횡령 의혹, 해외 도박 논란, 아내 서정희 폭행 혐의 등으로 물의를 빚으며 방송계를 떠났다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

