박보영, ‘협찬 스타킹’ 때문에 포토월 금지?…유방암 행사 논란 확산

배우 박보영이 지난해 열린 유방암 인식 개선 자선 행사에서 협찬 브랜드의 스타킹을 착용하지 않았다는 이유로 레드카펫과 포토월에 서지 못한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

17일 디스패치 보도에 따르면, 지난해 10월 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 진행된 패션 매거진 ‘더블유코리아(W Korea)’의 유방암 인식 캠페인 ‘러브 유어 더블유(Love Your W)’ 행사에서 한 배우가 협찬 브랜드의 스타킹을 착용하지 않았다는 이유로 포토월 출입이 제한되는 일이 발생했다.

이어 앳스타일은 해당 배우가 박보영이라며, 당시 그가 협찬사에서 제공한 스타킹의 사이즈가 맞지 않아 맨다리로 행사장에 입장했다가 포토월과 레드카펫에서 촬영 제지를 당했다고 전했다.

보도에 따르면, 박보영이 맨다리 상태로 등장하자 더블유코리아 측은 “스타킹을 착용하지 않으면 전신 사진은 불가하다”고 통보한 것으로 전해졌다.

실제로 더블유코리아 공식 홈페이지와 SNS에는 박보영의 상반신 사진만 게시된 것으로 확인됐다.

하지만 드라마 ‘힘쎈 여자 도봉순’에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 박형식이 행사 이후 개인 SNS에 올린 사진에서는, 박보영이 맨다리 차림으로 포즈를 취한 모습이 포착됐다.

이 일화는 지난 15일, 더블유코리아가 주최한 올해 유방암 인식 캠페인 자선 행사가 또 한 번 논란에 휩싸이면서 다시 주목받았다.

특히 20주년을 맞은 올해 행사에는 방탄소년단(BTS) 멤버 RM·제이홉·뷔, 그리고 아이브(IVE)의 안유진·레이·장원영, 에스파 등이 참석했으나, 유방암 인식 행사와는 어울리지 않는 음주 파티 분위기가 조명되며 비판 여론이 확산되고 있다.

한편, 더블유코리아 측은 이번 논란에 대해 별다른 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

