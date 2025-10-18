부산에 새 둥지 OK저축은행, 팬들과 접점 늘린다… 롯데百 부산본점서 팝업스토어

사진=OK저축은행 읏맨 제공

부산을 새 연고지로 삼은 남자프로배구 OK 저축은행이 V리그 정규리그 개막을 앞두고 본격적인 ‘부산 팬심 잡기’에 나선다.

OK저축은행은 “오는 30일까지 롯데백화점 부산본점 지하 1층에서 ‘부산 OK 읏맨 팝업스토어’를 운영한다고” 밝혔다.

프로배구단이 백화점 내에서 팝업스토어를 여는 것은 드문 사례로 평가받는다. OK저축은행은 이번 팝업스토어를 통해 팬들이 일상속에서 자연스럽게 팀을 만나고 교감할 수 있도록 구성했다.

팝업스토어에서는 ‘부산’을 새긴 2025∼2026시즌 홈, 원정, 리베로 어센틱 유니폼을 비롯해 사인볼, 머플러, 응원타올, 피규어, 짝짝이 키링, 짐쌕 등 다양한 굿즈를 만나볼 수 있다. 배구단의 공식 용품 후원사인 험멜코리아(Hummel Korea)에서 제작한 팀 웨어 역시 현장에서 구매 가능하다.

팝업스토어 현장을 찾는 팬을 위한 다양한 이벤트도 준비했다. 배구단 공식 SNS와 유튜브를 팔로우하면 가차 이벤트에 참여할 수 있다. 매일 선착순 200명에게 참여 기회가 제공된다. 또한 구매 고객 대상으로는 금액과 상관없이 선수단 랜덤 띠부띠부실을 증정하며 평일 100명, 주말 200명 선착순으로 진행된다.

10만원 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 선수단 전체 친필 사인 유니폼을 비롯해 오는 11월9일 부산 홈 개막전 테이블석 초대권, 읏맨 인형 등을 선물로 제공한다. 이 밖에도 SNS에 팝업스토어 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 10명에게 사인볼을 증정하는 이벤트도 마련했다.

선수들 실측 키와 손 크기를 비교할 수 있는 ‘사이즈 미업’도 팝업스토어 한편에 마련했다. 팝업스토어 바닥은 배구단 홈 코트를 형상화해 제작했다.

OK저축은행 구단주 최윤 회장은 “영남권 최초의 남자 프로배구단으로서 배구의 즐거움을 전한다는 사명감으로 지역 팬분들께 진심으로 사랑받는 팀이 돼 스포츠를 통해 지역에 활력을 더하고 팬들과 함께 호흡하며 성장하는 여정을 시작하고자 한다”라며 “배구 저변 확대의 첫발을 내디딘 배구단에 뜨거운 응원을 부탁드린다. 부산 시민 여러분들과 배구 팬 모두가 함께 만들어가는 첫 시즌이 되길 기대한다”라고 밝혔다.

