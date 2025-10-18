QWER, 찬란한 ‘데뷔 2주년’…차트·시상식 석권→월드투어 ‘이례적 성과’

걸밴드 QWER(큐더블유이알)이 데뷔 2주년을 맞았다.

QWER은 지난 2023년 10월 18일 가요계에 등장, 데뷔곡 'Discord'를 시작으로 내놓는 곡마다 국내 주요 음원 차트 최상위권을 섭렵하며 꾸준히 상승 곡선을 그려왔다. QWER은 '고민중독'을 통해 유튜브가 선정한 2024년 한국 최고 인기곡 1위를, '내 이름 맑음'을 통해서는 음악방송 3관왕에 오르며 걸밴드로서는 이례적인 성과를 얻었다.

뜨거운 인기에 힘입어 QWER은 '2024 케이 월드 드림 어워즈', '2024 코리아 그랜드 뮤직 어워즈', '2024 MAMA AWARDS', '2024 멜론 뮤직 어워드', '2024 아시아 아티스트 어워즈', '제1회 디 어워즈', '제34회 서울가요대상', '2025 케이 월드 드림 어워즈' 등 국내 가요 시상식에서 잇단 수상의 기쁨을 누렸다. QWER은 지난 2년간 대상, 본상, 신인상을 포함해 무려 12개의 트로피를 들어 올리며, 팬덤과 대중성을 모두 갖춘 명실상부 '최애 걸밴드'로 도약했다.

페스티벌 내 활약도 돋보였다. QWER은 데뷔한 지 1년이 채 되지 않아 국내 대표 페스티벌로 손꼽히는 '2024 인천펜타포트 락 페스티벌'에 출격했다. 쏟아지는 러브콜 속에 QWER은 국내 주요 페스티벌 무대까지 접수하며 '섭외 0순위'로 거듭났다. QWER은 특유의 경쾌하면서도 청량한 밴드 퍼포먼스로 올해 페스티벌뿐 아니라 대학 축제까지 휩쓸며 '대세 밴드'로 부상했다.

나아가 QWER은 국내를 넘어 해외 무대로 활동 반경을 확장하며 '글로벌 최애 걸밴드'로 거듭나고 있다. QWER은 지난 4~5월 일본과 대만에서 각각 팬콘서트를 개최하며 현지 팬들과 밀접히 교감했다. QWER은 이후 지난 3~5일 서울을 시작으로 데뷔 첫 월드투어 '2025 QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION''에 돌입, 전 세계 16개 도시로의 항해를 시작했다.

짧지 않은 2년 동안 괄목할 만한 성장 서사를 써 내려온 QWER은 팬들과 함께 데뷔 2주년을 기념한다. QWER은 지난 13일 스페셜 LP 'Beyond the Discord'를 발매했으며, 10월 17일부터 29일까지 서울 성동구 무신사 스토어 대림창고에서 팝업 스토어 ''Born 2 Rock' QWER 2nd Anniversary POP-UP Store'를 연다. QWER이 직접 참여한 보이스 도슨트와 손편지를 포함해 풍성한 참여형 콘텐츠가 마련돼 팬들에게 특별한 추억을 선사하고 있다.

