FC서울 조영욱, ‘HS효성더클래스 9월의 선수상’ 수상… 3경기서 1골 2도움 활약

사진=FC서울 제공

프로축구 K리그1 FC서울 조영욱이 ‘HS효성더클래스 9월의 선수상’ 수상자로 선정됐다.

HS효성더클래스 이달의 선수상은 매월 팬 투표를 통해 최고의 활약을 펼친 선수를 선정하는 서울 공식 월간 MVP 시상이다. 지난달에는 조영욱, 김진수, 둑스가 후보로 이름을 올렸다. 총 2286표 중 1417표를 득표한 조영욱이 수상의 영광을 안았다.

조영욱은 9월 한 달간 열린 리그 3경기에 모두 출전해 1골 2도움을 기록했다. 특히 지난달 13일 강원FC전에서는 1골 1도움을 기록하며 팀의 3-2 승리를 이끌었다.

조영욱은 “오랜만에 받은 상이라 더욱 기쁘다. 시즌 초 힘든 시기도 있었지만, 늘 지지해 주시고 격려해 주시는 팬들의 응원이 큰 힘이 됐다. 남은 시즌 더욱 잘하라는 의미로 주신 상이라 생각한다. 좋아하시는 승리와 골로 보답하겠다”라고 전했다.

이번 수상으로 조영욱에게는 서울 공식 스폰서이자 메르세데스-벤츠 공식 딜러인 HS효성더클래스에서 GLC 43 AMG 4MATIC 차량이 제공된다. GLC는 스포티하고 역동적인 외관 디자인에 강력한 AMG 드라이빙 퍼포먼스를 결합한 중형 SUV로, 일상에서도 강렬한 존재감과 뛰어난 주행 감각을 자랑한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

