이즈나, 데뷔 첫 지상파 1위…“큰 선물 감사…믿기지 않아”

걸그룹 izna(이즈나)가 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 1위를 차지하며 데뷔 첫 지상파 음악방송 1위의 쾌거를 달성했다.

izna는 지난 10월 17일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 미니 2집 'Not Just Pretty'의 타이틀곡 ‘Mamma Mia’로 1위를 차지했다. 이로써 izna는 올해 발표한 'SIGN’과 'BEEP’에 이어 'Mamma Mia’까지 모든 음원이 음악방송 1위를 기록하며, 눈부신 성장세를 보이는 대세 그룹으로 확실히 자리매김했다.

izna는 “처음으로 뮤직뱅크 1위를 하게됐다. 큰 선물 주셔서 너무 감사하고, 응원해 주시는 팬분들과 저희를 위해 애써주시는 모든 분들 감사하다"고 전했다. 이어, “믿기지가 않는다. naya(나야, 공식 팬덤명) 덕분에 1위를 할 수 있어서 너무 감사드리고, 남은 'Mamma Mia’ 활동도 열심히 하겠다"고 수상 소감을 전했다. izna는 이 날 파워풀하고 자신감 넘치는 퍼포먼스로 무대를 장식한 데 이어, 수상 직후 진행된 앙코르 무대까지 흔들림 없는 완벽 라이브를 선보이며 뜨거운 환호를 받았다.

두 번째 미니앨범 ‘Not Just Pretty’는 Z세대의 감정을 대변하는 동시에 더 이상 하나의 이미지로 규정될 수 없는 멤버들의 다층적인 매력을 증명하는 앨범이다. 이번 앨범은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 멜론 HOT100 (30일 기준)에 차트 인했으며, 일본 아이튠즈 상위권에 오르는 등 글로벌 팬들의 주목을 받았다. ‘Mamma Mia’ 뮤직비디오 또한 3,500만 뷰를 돌파하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.

izna는 오는 11월과 12월 한국과 일본에서 연이어 첫 팬 콘서트 'Not Just Pretty’를 개최한다. 또한 ‘2025 MAMA AWARDS’ 신인상 후보와 퍼포밍 아티스트 라인업에 이름을 올리고 글로벌 팬들과의 만남을 통해 상승세를 이어갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

