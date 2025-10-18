제로베이스원, 글로벌 접수 시작…오늘(18일) 방콕서 월드투어

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 본격 글로벌 접수를 시작한다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(18일, 이하 현지시간) 태국 방콕에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 개최하고, 현지 팬들과 만난다.

전석 매진 속에 제로베이스원은 지난 3~5일 서울에서만 3만 관객을 동원하며 '히어 앤 나우(HERE&NOW)'의 성공적인 포문을 열었다. 제로베이스원은 이어 18일 방콕, 29~30일 사이타마, 11월 8일 쿠알라룸푸르, 11월 15일 싱가포르, 12월 6일 타이베이, 12월 19~21일 홍콩까지 모두 7개 지역에서 총 12회 공연을 갖는다.

특히, '히어 앤 나우'는 확장된 스케일 속에 서울은 물론 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 공연 또한 매진되며 제로베이스원의 막강한 티켓 파워를 입증했다. 뜨거운 성원 속에 홍콩 공연은 최근 1회차가 추가된 가운데, 이 역시 빠른 속도로 전석이 판매됐다.

제로베이스원은 '히어 앤 나우'를 통해 과거와 현재를 아우르는 아이코닉한 순간을 무대 위에서 생동감 넘치게 펼쳐내고 있다. '히어 앤 나우'는 각기 다른 스토리텔링을 지닌 4개 파트로 구성됐으며, 제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 수록곡 무대를 글로벌 팬들에게 최초 공개한다. 현지 팬들을 위한 스페셜 무대도 선보이는 등 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.

한편, 제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 컴백과 동시에 국내외 주요 차트를 석권하며 '글로벌 톱티어'로서의 존재감을 한층 공고히 했다. 제로베이스원은 K-팝 그룹 최초로 '6연속 밀리언셀러'를 달성한 데 이어, 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 23위로 진입하며 자체 최고 기록을 또 한 번 갈아치웠다. 제로베이스원은 빌보드 세부 차트에도 5주 연속 안착한 가운데, '톱 커런트 앨범 세일즈' 순위는 전주보다 상승한 역주행을 기록해 뜨거운 인기를 실감케 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

