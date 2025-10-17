임영웅, 인천서 ‘IM HERO’ 투어 시작…하늘빛 열린다

가수 임영웅이 인천부터 하늘빛 축제를 펼친다.

17일부터 오는 19일까지 송도컨벤시아에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 인천 콘서트가 열린다.

임영웅은 이번 콘서트에서 전 세대를 사로잡을 새로운 노래는 물론, 한층 더 화려하고 웅장한 스케일의 무대와 안무 등을 선보일 예정이다.

특히 정규 2집 ‘IM HERO 2’를 발표하고 개최하는 첫 콘서트인 만큼, 어떤 노래로 무대를 꾸밀지에 대한 팬들의 궁금증과 기대감도 높아지고 있다.

인천부터 시작되는 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’는 개최 소식부터 큰 화제를 모은 바 있고, 매 지역 티켓을 오픈할 때마다 초고속으로 전 회차 전석 매진을 기록하며 ‘올 매진’ 신화를 이어왔다.

찬란히 빛날 하늘빛으로 인천을 물들일 임영웅의 이번 투어는 그 후 대구와 서울, 광주, 대전 등에서 그 열기를 잇는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

