K리그-주토피아 미니 팝업스토어, 19일 화성서 개최… '피식대학' 이용주 팬 사인회

주토피아 팝업스토어가 이번에는 화성으로 향한다.

한국프로축구연맹은 “오는 19일 화성종합경기타운 주경기장에서 열리는 K리그2 화성FC-수원 삼성전 당일에 ‘K리그-주토피아 미니 팝업스토어’를 연다”고 17일 밝혔다.

연맹은 지난 7월 말 현대백화점 더현대 서울에서 ‘주토피아 친구들의 K리그 여행기’를 주제로 팝업스토어를 열었다. 당시 K리그와 주토피아 테마 상품을 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

이에 힘입어 이달부터는 K리그 경기가 열리는 현장을 직접 찾아가는 미니 팝업스토어를 운영 중이다. 지난 3일부터 5일까지 광주FC, 18일 FC서울에 이어 이번에는 화성FC와 협업한다.

이번 팝업스토어에는 지난 7월 더현대 팝업스토어에서 큰 인기를 끈 토트백과 풋볼 저지를 비롯해 짐색, 머플러 등 총 20여 종의 협업 상품을 판매한다.

경기 당일 특별한 손님이 K리그-주토피아 미니 팝업스토어를 방문한다. 280만 구독자를 보유한 유튜버 피식대학의 이용주, 80만 구독자를 보유한 이스타TV의 박종윤 캐스터가 팬 사인회를 연다.

이밖에 팝업스토어 관련 자세한 사항은 연맹과 화성FC 공식 SNS, ‘Kick’ 어플리케이션에서 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]