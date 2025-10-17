코스알엑스, 고객 피드백으로 완성된 고효능 ‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼’ 선봬

사진=코스알엑스

글로벌 스킨케어 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 연구 기반의 더마 스킨케어 라인 ‘The RX’ 에서 강력한 항산화 효과로 칙칙한 피부 톤과 초기 노화의 징후를 개선하는 ‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼(Advanced The Vitamin C 23 Serum)’을 출시했다고 17일 밝혔다.

‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼’은 코스알엑스의 글로벌 베스트셀러 ‘더 비타민 씨 23 세럼’을 한층 강화해 새롭게 선보이는 리뉴얼 제품이다. 순수 비타민 C의 뛰어난 효능과 합리적인 가격으로 소비자들 사이에서 입소문을 타며 국내 뿐만 아니라 미국과 일본 등 해외 시장에서도 꾸준히 사랑받아 브랜드의 글로벌 입지를 탄탄히 다져온 제품으로, 이번 신제품은 효능과 사용감을 모두 한층 업그레이드해 출시 전부터 큰 기대를 모았다는 것이 업체 측 설명이다.

또한 ‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼‘은 효과는 더 강력하게, 피부는 더 편안하게’라는 슬로건 아래 4년간 축적된 소비자 피드백을 면밀히 분석해 사용감과 향취 등 실제 사용 시 느껴지는 불편함을 개선하고 고효능ㆍ저자극 제형으로 완성했다. 이는 단순한 리뉴얼을 넘어 고객의 사용 데이터를 바탕으로 기술력과 신뢰도를 한층 강화한 제품 혁신의 결과라는 점에서 의미가 크다.

이 제품의 핵심은 화학적 변형 없이 피부에 즉시 흡수되어 빠르게 효과를 발휘하는 ‘순수 비타민C(아스코빅애씨드)’ 23% 고함량 처방이다. 일반적으로 화장품에 들어가는 비타민 유도체는 안정성을 위해 구조를 변형시킨 반면, 순수 비타민C는 피부에 직접 작용해 피부 톤 개선과 탄력 강화 등 즉각적이고 눈에 띄는 효과를 기대할 수 있다. 코스알엑스는 다루기 어려운 순수 비타민C를 23%라는 높은 함량으로 구현하면서도 끈적임이나 자극 없이 편안한 사용감을 구현하기 위해 아모레퍼시픽의 독자적인 안정화 기술을 적용했다.

사진=코스알엑스

제품의 효능은 14가지 인체적용시험을 통해 과학적으로 입증되었다. 특히 잡티의 수, 면적, 흔적, 숨은 잡티, 피부 톤까지 개선하는 ‘5중 잡티 개선 효과’를 확인했으며, 어둡고 칙칙한 톤ㆍ붉은 톤ㆍ노란 톤을 개선하는 ‘3중 피부 톤 개선’으로 피부의 투명도와 균일도를 높이는 것으로 나타났다. 또한 눈가 주름과 탄력, 모공의 부피ㆍ면적ㆍ수ㆍ깊이까지 개선하는 ‘4중 모공 개선’ 효과로 강력한 안티에이징 케어를 제공한다.

코스알엑스는 순수 비타민C의 효능을 극대화하기 위해 항산화 시너지를 내는 ‘슈퍼 비타민E(토코트라이엔올)’와 글루타티온을 더했으며, 미백 및 주름 개선 기능성 성분인 나이아신아마이드와 아데노신을 함께 배합했다. 또한 판테놀, 히알루론산, 알란토인 등의 보습ㆍ진정 성분을 더하고, 오일이 세럼을 감싸는 이층상 구조로 설계해 고함량 제품 특유의 자극감을 최소화했다.

코스알엑스는 순수 비타민C의 안정성을 확보하기 위해 가스 발생을 조절하는 특수 캡과 질소 충전 공정을 적용해 유효 성분의 신선도를 유지하도록 설계했다. 또한 민감성 피부 자극 테스트와 여드름성 피부 사용 적합 테스트를 모두 완료해 다양한 피부 타입이 안심하고 사용할 수 있도록 했다.

이런 리뉴얼 효과를 증명하듯 실제 소비자들 사이에서도 새롭게 업그레이드된 제품에 대한 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 기존 제품의 특유한 향과 끈적임이 크게 개선되었다는 후기가 잇따르며, “사용감이 훨씬 부드럽고 편안해졌다”는 평가를 받고 있다.

코스알엑스 관계자는 “‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼’은 고함량 순수 비타민C의 효과를 피부에 가장 효율적이고 편안하게 전달하기 위해 오랜 연구 끝에 완성된 제품”이라며 “소비자 피드백을 반영해 비타민 특유의 끈적이는 사용감과 향을 개선했으며, 칙칙한 피부 톤ㆍ잡티ㆍ탄력 저하 등 초기 노화가 고민인 소비자들에게 완벽한 피부 솔루션을 제시할 것”이라고 전했다.

‘어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼’은 올리브영 온ㆍ오프라인 매장 및 코스알엑스 공식몰 등에서 만나볼 수 있다.

