스틸하트클럽, ‘밴드 메이커’ 도입… 시청자가 뽑는다

Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 ‘스틸하트클럽’이 전 세계 실시간 스트리밍과 글로벌 투표 시스템을 도입한다.

오는 21일 밤 10시 첫 방송되는 Mnet ‘스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)’은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 각 포지션별 참가자들이 청춘의 낭만과 날 것의 감성, 무대 위 본능을 무기로 ‘최후의 헤드라이너 밴드’를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다. MC로는 문가영이, 디렉터로는 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 함께해 기대를 높인다.

‘스틸하트클럽’은 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 ‘엠넷플러스(Mnet Plus)’와 ‘Mnet TV’ 유튜브 채널을 통해 전 세계 250여 개 국가 및 지역에 실시간 스트리밍된다. 한국은 물론 미주·유럽·아시아 전역의 음악 팬들이 동시에 접속해 생생한 밴드 서바이벌 현장을 함께 즐길 수 있다. 특히 일본에서는 현지 대표 OTT 플랫폼 ‘아베마(ABEMA)’를 통해 동시 방송돼, 현지 팬들에게도 한층 높은 몰입감을 선사할 예정이다.

이로써 ‘스틸하트클럽’은 전 세계 어디서나 즐길 수 있는 ‘글로벌 밴드 서바이벌’로 자리매김하며, 한류 음악 콘텐츠 시장에서 K-밴드 음악 장르의 새로운 확장 가능성을 보여줄 것으로 기대된다.

또한 이번 프로그램은 시청자가 직접 밴드 결성 과정에 참여하는 글로벌 밴드 메이킹 시스템을 도입했다. 전 세계 팬들은 ‘밴드 메이커’가 되어 엠넷플러스 플랫폼을 통해 포지션별 투표에 참여, 자신이 선택한 멤버가 하나의 밴드로 완성되는 과정을 함께 지켜보게 된다. 단순히 ‘보는 프로그램’을 넘어 ‘함께 만드는 프로그램’으로, Mnet ‘스틸하트클럽’은 국경을 넘어 음악으로 연결된 참여형 서바이벌로 글로벌 음악 팬들과의 소통을 극대화할 예정이다.

