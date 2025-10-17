지창욱이 곧 장르…‘조각도시’로 한 번 더

'연기 장인' 지창욱이 돌아온다.

로맨스부터 누아르까지 한계없는 연기 스펙트럼으로 매 작품마다 존재감을 입증해온 지창욱이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'를 통해 새 '인생캐'를 예고했다.

오는 11월 5일 공개를 앞둔 ‘조각도시’는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다.

그간 JTBC ‘웰컴투 삼달리’, 디즈니+ ‘최악의 악’, 영화 ‘리볼버’ 등 장르를 넘나들며 다양한 캐릭터를 완벽 소화해 온 지창욱은 이번에는 인생을 송두리째 조각 당한 박태중 역을 맡았다. 억울하게 누명을 쓴 인물이 진실을 깨닫고 복수를 완성해가는 과정에서 겪는 절망과 분노, 그리고 점차 강해지는 모습까지 지창욱은 밀도 높은 연기로 또 한 번 뜨거운 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모은다.

공개된 메인 예고 속 지창욱은 스피드한 액션 속에서 요한의 광기와 맞서는 독기 어린 모습으로 압도적인 존재감을 보여 시선을 사로잡는다. 이에 온라인에서는 “와 액션씬 스피디하다 믿고 보는 지창욱 액션에 폭넓은 감정연기까지… 기대를 안 할 수가 없네”, “지창욱 나오니까 본다” 등 지창욱의 새로운 연기 변신을 기대하는 댓글이 줄을 잇기도 했다.

여기에 '조각도시' 연출을 맡은 박신우 감독이 “지창욱 배우는 열정과 에너지로 캐릭터에 숨결을 불어넣었다, '지창욱이 곧 장르'라고 불리는 날이 오지 않을까"라며 극찬을 아끼지 않은 바, ‘박태중’으로서 지창욱이 그려낼 새 얼굴에 대한 기대가 높아지고 있다.

