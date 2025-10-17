민희진, ‘직장 내 괴롭힘 과태료 확정’ 법원서 패소

사진 = 민희진이 서울 서초구 서울중앙지법에 출석한 모습. 뉴시스 제공

민희진 어도어 전 대표가 직장 내 괴롭힘 의혹과 관련해 받은 과태료 처분이 법원에서도 그대로 확정됐다.

서울서부지방법원은 16일 민희진 전 대표가 서울고용노동청을 상대로 제기한 과태료 불복 소송에서 원고 패소 판결을 내리며, “과태료 처분을 유지한다”고 밝혔다.

서울고용청은 지난 3월, 민 전 대표에게 ‘직장 내 괴롭힘 가해 의혹’에 따른 과태료 처분을 내렸고 이번 판결로 해당 조치가 유효함이 확인됐다.

앞서 어도어 전 직원 A씨는 전 부대표 B씨에게 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 피해를 입었다고 주장했다. 또한, 당시 대표였던 민 전 대표가 이를 은폐하고 B씨를 옹호하며 2차 가해를 했다고 폭로했다.

A씨는 지난해 8월 민 전 대표와 B씨를 명예훼손 및 개인정보보호법 위반 혐의로 고소한 상태다.

한편, 민희진 전 대표는 지난달 11일 서울중앙지법에서 열린 하이브와의 주주간계약 해지 확인 소송 및 주식매매대금 청구 소송 변론기일에 증인으로 출석하며 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러냈다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

