지드래곤, 악성 루머에 칼 빼들다…갤럭시코퍼레이션 ‘법적 대응 착수’[전문]

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 악성 댓글 및 허위 게시물에 대한 법적 대응 현황을 직접 전했다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 17일 공식 SNS를 통해 “지드래곤을 향한 악성 게시물에 대해 법적 대응을 적극적으로 진행하고 있다”고 밝혔다.

소속사는 지난달 말까지 팬들의 제보와 온라인에서 수집한 자료를 바탕으로 악성 게시물들을 분석했다. 이후 15일 ‘정보통신망법 위반(명예훼손)’ 혐의로 일부 작성자들을 정식 고소했다.

특히 회사는 단순 비방이 아닌 ‘허위 사실 적시 명예훼손’과 같은 중대한 범죄 행위를 집중적으로 검토 중이며, 실제 처벌까지 이어질 수 있도록 법적 절차를 밟고 있다고 설명했다.

갤럭시코퍼레이션 측은 “수사기관과 협조해 국내 주요 플랫폼 및 온라인 커뮤니티를 중심으로 순차적으로 진행하겠다”며, 추가 고소를 이어갈 방침을 전했다.

끝으로 소속사는 “소속 아티스트가 건강한 환경에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분의 응원과 제보에 감사하다”고 덧붙였다.

이하 갤럭시코퍼레이션 공식입장 전문 안녕하세요. 갤럭시코퍼레이션입니다. 당사는 소속 아티스트 G-DRAGON(이하 아티스트)에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 긴밀히 협력하여 법적 대응을 적극적으로 진행하고 있습니다. 그동안 입수된 자료와 팬 여러분의 제보를 기반으로 9월 말까지 전수 조사를 완료했으며, 그 결과를 토대로 10월 15일 다수의 악성 게시물 작성자들을 '정보통신망법 위반(명예훼손)' 혐의로 수사기관에 정식 고소장을 제출하여 신고를 완료하였습니다. 당사는 단순 모욕이 아닌 '허위사실 적시 명예훼손'과 같이 중대한 범죄 구성 요건에 해당하는 행위를 중점적으로 다루어, 실질적인 처벌이 이루어질 수 있도록 철저히 대응하고 있습니다. 또한 관련 사례를 엄정히 선별해 수사기관에 지속적으로 제출하고 있습니다. 앞으로도 익명이나 가명을 이용해 악의적인 게시물을 유포한 경우에는 국내 서버를 중심으로 수사기관과 협조를 이어가며, 디시인사이드·다음카페·X(구 트위터)·네이트판·에펨코리아·네이버 등 주요 플랫폼 및 온라인 커뮤니티를 대상으로 작성자를 특정한 후, 추가 고소를 순차적으로 진행할 예정입니다. 수사기관의 요청 및 개인정보보호법에 따라 구체적인 수사 진행 상황이나 피의자의 신원을 모두 공개할 수는 없으나, 가능한 범위 내에서 오피셜 커뮤니티를 통해 정기적으로 현황을 안내드리겠습니다. 현재 갤럭시코퍼레이션은 팬 여러분의 소중한 제보를 통해 아티스트 권익 침해와 관련된 추가 증거를 지속적으로 확보하고 있습니다. 악성 게시물을 발견하신 경우, 해당 게시물의 모든 항목(URL, 게시자, 내용, 캡처 날짜 등)이 명확히 보이도록 정리한 단일 PDF 파일 형태로 제출해 주시면 법적 대응 절차에 큰 도움이 됩니다. 앞으로도 소속 아티스트가 건강하고 안정적인 환경에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 소속 아티스트를 향한 팬 여러분의 진심 어린 응원과 사랑, 그리고 적극적인 참여와 제보에 깊이 감사드립니다. 감사합니다.

