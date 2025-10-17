톡스앤필 코스메틱, 보르피린 5만ppm '볼륨 샷 립 세럼' 출시

톡스앤필 코스메틱이 프랑스 세더마사의 특허 성분 '보르피린(Volufiline)'을 최대 함량인 50,000ppm 배합한 '톡스앤필 볼륨 샷 립 세럼'을 출시했다.

회사 측에 따르면 신제품은 시중의 립 플럼퍼(Lip Plumper) 제품들이 주로 일시적 자극을 통해 볼륨감을 연출하는 것과 달리, 피부 탄력 개선 효과가 입증된 보르피린 원료를 사용해 근본적인 입술 볼륨 케어를 지향한다는 점에서 차별화된다.

톡스앤필 관계자는 "입술이 모공과 피지선이 없고 피부가 얇아 노화가 빠르게 진행된다는 점에 주목, '이상적인 입술 볼륨'을 구현하기 위한 연구를 진행했다"고 전했다.

연구 결과, 단순히 일시적 팽창감을 주는 성분이 아닌, 실제 피부 조직의 볼륨을 개선할 수 있는 원료 선택이 핵심이라는 결론에 도달했으며, 보르피린을 해당 원료로 선정했다. 보르피린은 프랑스 세더마사가 개발한 특허 원료로, 주로 바디 볼륨 크림 등에 사용되며 안전성과 효능이 검증된 성분이다. 그러나 고가의 원료 특성상 립케어 제품에는 거의 사용되지 않았으며, 특히 5% 최대 함량으로 배합된 립 제품은 전무한 상황이었다.

기존 립 플럼퍼 제품들의 대표적인 단점으로 지적되던 끈적임 문제도 해결했다. 톡스앤필 볼륨 샷 립 세럼은 세럼 타입의 가볍고 산뜻한 제형을 채택해 데일리 립케어 루틴에 무리 없이 적용할 수 있도록 설계됐다.

톡스앤필 관계자는 "캡사이신이나 히알루론산으로 일시적 효과를 내는 제품이 아닌, 보르피린이라는 검증된 원료를 최대 함량으로 담아 실제 입술 볼륨 개선 효과를 기대할 수 있는 제품을 만들었다"며 "의료기관에서 축적한 피부 및 입술 케어 전문성을 바탕으로 개발한 제품으로 입술 볼륨과 탄력에 고민이 있는 소비자들에게 효과적인 솔루션을 제공할 것"이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

