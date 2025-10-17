루한·레이 안 왔다…타오 결혼식 ‘前 엑소 중국 라인 전원 불참’ 이유는?

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

그룹 엑소(EXO) 출신 타오(황쯔타오)가 SM엔터테인먼트 연습생 출신 가수 겸 배우 쉬이양과의 결혼식을 올렸으나 이날 결혼식에는 중국 국적의 엑소 전 멤버들이 한 명도 참석하지 않아 이목이 집중됐다.

타오와 쉬이양은 16일 베이징에서 성대한 결혼식을 진행했다. 이번 결혼식은 라이브 스트리밍을 통해 생중계되었으며, 1600만 명 이상이 시청한 것으로 전해졌다.

루한, 레이, 크리스(우이판) 등 주요 멤버들은 모두 불참했다. 루한은 무릎 부상과 콘서트 투어 준비로 인해 참석하지 못했고, 레이는 새 앨범 홍보 일정으로 불참했다. 크리스는 미성년자 성폭행 혐의로 13년 형을 선고받고 복역 중이라 참석이 불가능했다.

이날 웨이보에는 쉬이양의 SM 연습생 시절 절친인 에스파 닝닝이 참석한 사진이 공개돼 화제를 모았다.

쉬이양은 SM 루키즈 출신으로, 타오와 지난해부터 부부로 연을 맺었다.

타오는 2012년 엑소-M 멤버로 데뷔해 독보적인 무대 퍼포먼스로 큰 사랑을 받았으나, 2015년 팀을 탈퇴하고 중국에서 가수 겸 CEO로 활동을 이어오고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]