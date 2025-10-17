데상트골프, ‘PGA 통산 10승’ 잰더 쇼플리 우승 기념 프로모션

데상트코리아가 전개하는 퍼포먼스 골프웨어 브랜드, 데상트골프(Descente Golf)가 공식 후원 선수인 잰더 쇼플리(Xander Schauffele)의 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식 우승 기념 프로모션을 진행한다.

남자 골프 세계 랭킹 4위 잰더 쇼플리는 지난 12일 일본 요코하마의 요코하마 컨트리클럽에서 열린 대회에서 최종 합계 19언더파 265타를 기록하며 리더보드 최상단에 이름을 새겼다. PGA 통산 200번째 출전 대회에서 10번째 우승컵을 들어올린 순간이었다. 잰더 쇼플리는 지난해 4대 메이저 중 PGA 챔피언십과 디 오픈 챔피언십 정상에 오른 바 있다.

데상트골프는 지난 2024년 1월 잰더 쇼플리와 공식 후원 계약을 체결한 이후, 경기력 향상을 위한 고품질의 기능성 골프웨어를 적극적으로 지원해 왔다.

데상트골프는 잰더 쇼플리의 우승을 기념해 특별 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 공식 온오프라인 스토어에서 이벤트 기간 내 누적 구매금액(30/50/70/100만원)에 따라 현금처럼 사용할 수 있는 마일리지(구매 금액의 10%)를 제공한다. 기간은 17일부터 오는 31일까지다. 자세한 행사 안내는 데상트골프 공식 온오프라인 스토어에서 확인할 수 있다.

한편 데상트골프는 잰더 쇼플리 이외에도 KPGA에서 활약 중인 김영수 프로, 오승택 프로, KLPGA 김재희 프로 등 다양한 선수들을 후원하며 프리미엄 퍼포먼스 브랜드로서의 정체성을 강화 중이다.

