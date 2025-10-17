전국체전, 오늘부터 부산광역시서 열전 돌입… 개막식 오후 6시 부산아시아드경기장서 열려

대한체육회가 주최하고 부산광역시·부산광역시교육청·부산광역시체육회가 주관하는 ‘제106회 전국체육대회’가 17일부터 23일까지 7일간 부산광역시 일원에서 열린다.

지난 2000년 제81회 대회 개최 이후 25년 만에 부산에서 다시 열리는 이번 대회는 ‘글로벌 허브 도시 부산에서 하나 되는 대한민국’이라는 비전 아래, 총 3만306명(시·도 선수단 2만8791명, 재외한인체육단체 1515명)의 선수단이 50종목의 경기를 부산아시아드경기장 등 77개 경기장에서 치르게 된다.

대한체육회는 안전을 최우선으로 고려하여 스포츠안전재단과 함께 지난 9월, 10개 경기장(철인3종, 롤러, 사이클(트랙) 등)에 사전 안전점검을 마쳤고 대회기간 중에도 개·폐회식을 포함하여 31개 종목에 대해 상시 안전점검을 실시한다. 아울러, 안전관리매뉴얼 제작, 사고발생 보고체계 구축, 대회 관계자 스포츠안전교육, 주최자배상책임공제 가입 등을 완료하여 안전 관리에 힘을 기울였다.

또한, 전국체육대회에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 대회 홈페이지를 통해 경기일정, 경기장 현황 등을 알리고, 국가대표 선수 참가경기, 다관왕·신기록 예상경기, 지역·세대 관심 경기 등을 ‘프라임 이벤트’로 지정하여 안내하였다. 프라임 이벤트를 포함한 경기일정·경기장 현황은 대한체육회 홈페이지 및 제106회 전국체육대회 홈페이지에서 확인 가능하다.

대회의 시작을 알리는 개회식은 17일 오후 6시 부산아시아드경기장에서 열린다. 특히 이번 개회식은 박칼린 총감독의 지휘 아래 ‘배 들어온다, 부산!’을 주제로, 부산의 상징인 컨테이너 무대를 만들어 역사와 산업, 부산사람들의 이야기, 전통예술을 대형 무대에서 펼쳐 시민 누구나 공감할 수 있는 공연을 선보인다.

지난 3일 강화도 마니산에서 채화, 13일부터 부산광역시 군·구를 달려온 성화가 점화되어 대회의 공식 시작을 알릴 예정이다. 한편, 폐회식은 오는 23일 오후 6시 부산아시아드경기장에서, 대회 종합 시상, 최우수선수상(MVP) 시상 등을 진행하며 7일간의 대장정을 마무리하게 된다.

대한체육회는 스포츠를 통한 국민의 건강과 행복, 사회 통합을 실현하기 위해 노력하고 있다. 또한 선수들이 자긍심을 느끼고 운동에 전념하여 최상의 경기력을 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 경기동영상 사업을 통해 경기영상을 촬영하여 회원종목단체 유튜브로 생중계하고 홈페이지에 게재하여 승부조작 방지 활동에 앞장서고 있으며, 상임심판 배정 등을 통해 공정한 경기 진행에 힘쓰고자 한다.

이외에도 대회 기간 중 부산아시아드경기장 인근에 다양한 홍보관을 마련해, 국민들이 퀴즈와 게임을 통해 스포츠의 가치를 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 돕는다. 스포츠클럽, 대한체육회 정보서비스, 스포츠인권 등 주요 사업 홍보관을 운영하는 것은 물론, (재)한국의학연구소(KMI)와 공동 운영하는 기관 홍보관에서는 생활체육 활성화 캠페인을 함께 진행할 예정이다.

보다 자세한 대회 관련 정보는 제106회 전국체육대회 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

