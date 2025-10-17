복싱과 러닝 융합 ‘히트런’… 장충 옐로우그라운드에 첫 스튜디오 개장

트레이닝 브랜드 ‘히트런(HITRUN)’이 최근 서울 장충동 복합 문화 공간 ‘옐로우그라운드(Yellow Ground)’에 첫 오프라인 스튜디오를 공식 개장했다고 밝혔다.

히트런은 ‘운동의 생활 문화화’를 목표로, 단순한 체육관을 넘어선 인적 교류와 유대감 형성을 지향하는 커뮤니티형 피트니스 브랜드다. 세계 챔피언 최용수 선수의 직계 제자 및 슈퍼웰터급 아시아 챔피언 출신 등 전문 코치진이 참여하여 체계적인 트레이닝 및 커뮤니티 프로그램을 운영한다.

장충 스튜디오는 히트런의 첫 오프라인 거점으로서, 운동을 매개로 소통하고 관계를 형성하는 '도심형 피트니스 커뮤니티'를 표방한다. 참가자들은 복싱 훈련과 러닝이 융합된 프로그램을 통해 개인 및 그룹 지도, 도심 러닝 등 다양한 활동에 참여할 수 있다.

히트런은 매주 금요일 ‘러닝데이(Running Day)’를 운영하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난달 서울 장충 및 남산 일대에서 진행된 첫 러닝 행사에서는 참가자들이 남산 코스를 함께 달린 후 히트런 스튜디오에서 복싱 수업을 진행하며 특별한 경험을 공유했다. 운동 후에는 회원 간의 식사 자리를 마련하여 친목을 다지는 기회를 제공했다.

김치헌 히트런 대표는 “히트런은 단순한 복싱 체육관을 넘어, 운동을 통해 사람들을 연결하고 일상에 활력을 불어넣는 커뮤니티를 지향한다”au “복싱과 러닝의 융합이라는 혁신적인 트레이닝 문화를 통해 건강한 도심형 피트니스 생태계 확산에 기여할 것”이라고 밝혔다.

