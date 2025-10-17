‘믿고 듣는’ 다비치표 라이브, ‘야외녹음실’ 빛낸다

싱어송라이터 이무진과의 협업으로 화제를 모으고 있는 '음색 여신' 다비치가 가을의 정취와 생생한 현장감을 더한 무결점 라이브로 3400만 글로벌 리스너들에게 압도적인 감동을 선사한다.

17일 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 1theK(원더케이)는 아름다운 자연을 배경으로 선보인 다비치의 신곡 '타임캡슐' 라이브를 '야외녹음실’에서 공개한다고 밝혔다. 스튜디오를 벗어나 초가을의 공기를 가득 머금은 야외에서, 다비치만의 깊은 감성과 폭발적인 가창력으로 공간을 가득 채운 이번 영상은 원더케이 라이브(1theK Live) 유튜브 채널에서 만나볼 수 있다.

다비치의 '타임캡슐'은 디지털 싱글 '노래할래요' 이후 약 6개월 만에 선보인 곡으로, 싱어송라이터 이무진이 작사·작곡·편곡 전반을 맡아 화제를 모았다. 가사가 지닌 서정적인 여운과 다비치 특유의 감성이 돋보이는 곡. 두 톱 아티스트들이 만드는 깊은 음악적 색채와 매력적인 시너지가 곡 속에 녹아 특별한 울림을 전한다.

'야외녹음실'은 버스 안, 음식점, 카페, 슈퍼마켓 등 일상 속 공간을 배경으로 가수들의 라이브를 현장에서 듣는 듯 그대로 체험할 수 있는 참신한 기획 콘텐츠로, 무엇보다 ‘라이브 여신’ 다비치와 딱 맞는 콘셉트가 팬들의 눈길을 사로잡는다. 깊은 숲 속 아무도 없는 작은 집을 배경으로 잔잔한 바람 소리만 들리는 고요한 공간에 귓가를 스치는 다비치만의 감성 짙은 보컬과 감정을 어루만지는 따뜻한 무드의 가사가 팬들의 마음을 울린다.

특히 탁 트인 공간에서 더욱 빛을 발하는 '야외녹음실'에서만 볼 수 있는 이해리, 강민경의 라이브는 3400만 글로벌 리스너에게 압도적인 감동을 선사할 예정. 가을의 공기가 가득한 현장감 넘치는 사운드와 후반부로 향할수록 시원하게 울려 퍼지는 보컬 시너지가 어우러져 다비치의 매력을 완벽하게 드러낸다.

'야외녹음실'을 연출한 이희수PD는 "조용하고 아름다운 자연에서 두 사람이 만들어내는 보컬 시너지가 유독 빛났다. 실제 이해리와 강민경의 라이브를 눈 앞에서 보는 듯한 생생한 사운드는 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 것"이라며 "다비치와 이무진의 협업을 기다린 팬들이 '야외녹음실'을 통해 독보적인 라이브가 주는 짙은 가을 감성에 더욱 빠져들 수 있길 바란다"고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

