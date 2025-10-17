KT 오재일¸ 21년 선수 생활 마무리… “늘 성실하고, 든든했던 선수로 기억되고파”

사진=KBL 제공

‘아듀, 거포 1루수!’

프로야구 KT는 17일 “베테랑 내야수 오재일이 21년 선수 생활을 마무리하고 은퇴한다”고 밝혔다.

오재일은 2005년 현대에서 데뷔, 히어로즈와 두산, 삼성, KT 등을 거쳤다. 통산 1491경기 출전, 타율 0.273, 215홈런, 873타점 성적을 작성했다.

통산 200홈런 이상을 쏘아 올린 거포다. 나아가 안정적인 수비를 선보이는 등 리그를 대표하는 1루수로 활약하기도 했다. 지난 2019년에는 두산 유니폼을 입고 가을 무대서 맹활약, 그해 한국시리즈 MVP를 수상한 바 있다.

오재일은 이날 KT 구단을 통해 “선수 생활 동안 묵묵하게 최선을 다했다. 항상 성실하고, 든든했던 1루수로 기억되고 싶다”면서 “여러 팀에서 뛰면서 함께 했던 지도자와 동료들, 그리고 늘 아낌 없는 응원을 보내주신 팬들에게도 감사하다”고 소감을 밝혔다.

