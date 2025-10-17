24가지 매력, 일상생활서도 즐겨요… KBL 프렌즈 ‘공아지’ 카카오 이모티콘 출시

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 17일 KBL 프렌즈의 인기 캐릭터인 공아지를 활용한 카카오 이모티콘을 출시한다.

KBL 최초로 출시되는 이번 이모티콘은 ‘농구 셀럽 공아지는 늘 바빠’를 주제로 한다. 공아지의 주요 장면들을 움직이는 이모티콘으로 제작한 것이 특징이다.

총 24종으로 농구뿐 아니라 일상생활에서도 활용할 수 있는 이모티콘으로 제작했다. 공아지 카카오 이모티콘은 이날부터 카카오 이모티콘샵에서 구매할 수 있다.

KBL 마케팅 담당자는 “KBL 프렌즈 대표 캐릭터인 공아지에 대한 농구 팬들의 니즈를 충족시키기 위해 공아지 이모티콘을 출시하게 됐다. 앞으로 다른 프렌즈 캐릭터를 활용한 이모티콘 출시도 검토 중이며 농구 팬들을 위한 다양한 콘텐츠를 준비하고 있다”라고 전했다.

한편, KBL은 크블몽, 농곰이, 블린, 바스래빗, 공아지, 공냥이로 구성된 KBL 프렌즈의 전용 인스타그램 계정을 개설해 농구팬들을 위한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

나아가 다가오는 신인선수 드래프트를 맞아 KBL 프렌즈 신규 캐릭터를 공개하는 것은 물론, 다양한 MD 상품을 출시할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]