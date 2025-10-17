새 시즌 개막전 앞둔 우리카드… 정인영 아나운서와 함께 첫 경기부터 구단 자체 응원 중계

사진=우리카드 우리WON 배구단 제공

특별한 손님과 함께, 선수단을 향한 뜨거운 응원을 전한다.

남자프로배구 우리카드는 “오는 20일 오후 7시 수원실내체육관에서 진행되는 한국전력과의 진에어 2025∼2026시즌 V리그 남자부 개막전부터 구단 자체 응원 중계를 진행한다”고 17일 밝혔다.

우리카드는 2020~2021시즌부터 자체 응원 중계를 실시해왔다. 매 시즌 새로운 컨셉으로 팬들에게 다가가며 온·오프라인을 연결하는 쌍방향 소통 중심의 응원 문화를 만든 자체 응원 중계는 우리카드 팬들의 배구 시청 재미를 한껏 끌어 올려주는 중이다.

특히 이번 시즌에는 배구 전문 프로그램 ‘스페셜V’, ‘아이러브 베이스볼’, ‘라리가쇼’ 등에서 활약한 정인영 전 KBS N 스포츠 아나운서가 출연해 풍부한 배구 정보를 전하며 응원 중계의 재미를 더할 예정이다.

한편, 정인영 아나운서와 함께하는 우리카드 배구단 자체 응원 중계는 SOOP 홈페이지 내 ‘우리카드 공식 채널’에서 시청할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]