김고은 “식단하면 우울해져, 살찌면 반 공기로 줄인다” 솔직 고백

사진= 유튜브 ‘필릭스의 냉터뷰 – 배우 김고은 편’ 영상 캡처

배우 김고은이 솔직한 식습관을 고백했다.

16일 유튜브 채널 ‘일일칠’에는 ‘필릭스의 냉터뷰 – 배우 김고은 편’ 영상이 공개됐다.

이날 김고은은 음식 이야기가 나오자 “나는 음식을 참 좋아한다”라며 미소를 지었다.

이에 필릭스가 “누나도 (식단) 관리하나?”라고 묻자, 김고은은 “아니. 밥을 한 공기 먹는데 살이 쪘다 싶으면 반 공기를 먹는다. 식단 관리를 잘 못하겠다. 식단을 하면 '왜 살지? 먹고 살자고 하는 건데'라는 생각이 들면서 슬퍼진다”라고 답했다.

그는 이어 “양을 조금 적게 먹는 정도다. 식단 하는 분들을 보면 너무 프로다워서 굉장히 반성하게 되는데 난 안 된다”라며 솔직한 성격을 드러냈다.

이에 필릭스는 “누나는 그럴 필요 없다. 너무 말라 보인다”라며 걱정스러운 눈빛을 보였다.

또 김고은은 자신의 ‘부기 체질’에 대해서도 언급했다.

“나는 잘 붓는 편이다. 특히 눈과 코가 붓는다. 미세하게 부어도 카메라에는 엄청 차이가 많이 나게 찍힌다. 감독님들이 ‘잠시만요’라고 하는 경우가 있는데 그럴 때는 뛰고 온다”라고 털어놨다.

한편 김고은은 지난 9월 공개된 넷플릭스 드라마 ‘은중과 상연’에 출연했으며, 차기작 ‘자백의 대가’ 공개를 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]