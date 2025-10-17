손흥민-김민재 이은 韓 3번째! 이강인, AFC 올해의 국제선수상 수상

사진=뉴시스

‘손세이셔널’과 ‘철기둥’, 그 횃불을 이어받는다. 프랑스 리그1 파리생제르맹(PSG)에서 활약 중인 미드필더 이강인이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수에 올랐다. 한국 선수의 수상은 손흥민(LAFC), 김민재(바이에른 뮌헨)에 이은 세 번째다.

AFC 올해의 국제선수상은 AFC 회원국 선수 중 아시아 리그 밖에서 가장 훌륭한 퍼포먼스를 펼친 선수에게 준다. 이강인은 17일(한국 시간) 사우디아라비아 리야드의 킹 파하드 문화센터에서 열린 AFC 어워즈 2025에서 올해의 국제선수상 수상자로 호명됐다.

앞서 공격수 손흥민이 지난 2015년부터 2017년, 2019년, 2023년 등 4차례 수상한 비 있다. 수비수 김민재도 2022년 트로피를 들어 올렸다.

이란 공격수 메디 타레미(올림피아코스)와 일본 공격수 쿠보 다케후사(레알 소시에다드)를 제치고 수상했다. 다만 이강인은 시즌 도중인 관계로 시상식에 직접 자리하진 못했다.

지난 2024~2025시즌 PSG 유니폼을 입고 공식전 49경기에 나선 이강인은 이 시기 7골 6도움을 올렸다. 리그1을 포함해 프랑스컵과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, UEFA 슈퍼컵 우승 등에 기여했다. 올 시즌엔 9경기 동안 1골을 기록 중이다.

