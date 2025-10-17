홍석천, 포레스트 리솜서 ‘태국의 맛’ 펼친다

배우 홍석천이 포레스트 리솜에서 태국의 맛을 선보인다.

리솜리조트는 오는 18일, 포레스트 리솜의 프리미엄 레스토랑 ‘몬도키친’의 디너 뷔페에서 셰프 겸 방송인 홍석천과 함께하는 ‘타이 퀴진 다이닝’을 단 하루 진행한다고 밝혔다.

이번 콜라보는 가을밤의 정취 속에서 즐기는 이국적 다이닝을 주제로 마련됐다. 향신료와 허브가 선사하는 태국 요리의 매력을 즐기며 리솜리조트가 추구하는 ‘쉼과 미식이 함께하는 여정’을 경험할 수 있도록 기획됐다.

행사 당일에는 몬도키친의 디너 뷔페에서 홍석천의 노하우가 담긴 ▲똠양꿍 쌀국수 ▲태국식 캐슈넛 치킨 ▲푸팟퐁커리 등 태국 전통 음식과 스트릿 푸드를 선보인다. 다채로운 향신료의 향과 현지식 메뉴 구성이 더해져, 마치 태국 현지의 거리에서 식사하는 듯한 이색적인 미식 경험을 선사할 예정이다.

홍석천은 현장에서 고객들과 인사를 나누고 기념사진을 촬영하는 등 특별한 소통의 시간도 함께할 예정이다.

한편, 홍석천은 방송 활동과 외식사업을 병행하며 국내에 태국 요리를 소개하고 대중화한 인물이다. 이태원을 중심으로 다수의 태국 레스토랑을 운영하며 한국 내 태국 음식 문화의 흐름을 선도했다.

호반호텔앤리조트 관계자는 “이번 협업은 리솜리조트가 제안하는 자연 속 미식 경험을 한층 확장하는 시도”라며 “앞으로도 계절의 변화에 따라 다양한 셰프와의 협업을 이어가며, 리솜리조트만의 다채로운 다이닝 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

