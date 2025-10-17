반월상 연골판 파열 후 무릎통증… ‘이럴 때’ 주사치료 도움

반월상 연골판은 무릎 속에서 충격을 흡수하고 관절의 안정성을 유지하는 중요한 구조물이다. 대퇴골과 경골 사이에 초승달 모양으로 위치하며, 무릎의 완충기 역할을 한다.

걷거나 계단을 오르내릴 때, 혹은 무릎을 구부리거나 비트는 동작 중에도 연골판이 체중을 분산시켜 관절을 보호한다. 하지만 갑작스러운 방향 전환, 미끄러짐, 점프 착지와 같은 순간적인 외력으로 이 연골이 찢어지거나 손상되면 반월상 연골판 파열이 발생한다. 중장년층에서는 퇴행성 변화로 연골이 약해져 작은 충격에도 손상되기 쉽다.

반월상 연골판이 손상되면 무릎 안쪽이나 바깥쪽에 통증이 생기고, 계단을 오르내리거나 쪼그려 앉을 때 통증이 심해진다. 걸을 때 무릎이 빠질 듯 불안하거나 ‘뚝’ 소리가 나기도 하며, 관절 내에 물이 차 붓는 증상이 동반되기도 한다.

심한 경우 다리가 갑자기 꺾이거나 무릎이 잠겨 움직이지 않는 ‘잠김 현상’이 발생한다. 이런 증상이 반복된다면 단순 염좌로 여기지 말고 정확한 진단을 받아야 한다.

진단은 신체검사와 MRI 촬영을 통해 이루어진다. MRI는 연골판의 파열 위치와 형태를 정확히 확인할 수 있어 치료 방침을 결정하는 데 필수다. 반월상 연골판 파열은 크게 외상성 파열과 퇴행성 파열로 구분된다. 젊은 층에서는 축구, 농구 같은 스포츠 활동 중 갑작스러운 회전력이나 충격으로 발생하며, 중장년층 이상에서는 노화로 인한 연골 약화가 주된 원인이다.

치료는 파열의 정도와 환자의 연령, 활동 수준에 따라 달라진다. 증상이 경미하거나 파열이 작을 경우 약물치료, 물리치료, 체외충격파, 도수치료, 무릎주사 등의 보존적 치료로 통증 완화와 회복을 도모할 수 있다.

특히 염증을 줄이는 주사치료는 초기 통증 조절에 효과적이며, 금천구 무릎주사 병원을 찾는 환자들 중에서도 반월상 연골판 손상 초기 단계에서 호전을 보이는 경우가 많다. 하지만 파열이 크거나 연골 조각이 관절 사이에 끼어 움직임에 제한이 생긴 경우에는 수술적 치료가 필요하다.

대표적인 수술법으로 연골판 봉합술, 부분 절제술, 그리고 연골판 이식술을 들 수 있다. 연골판 봉합술은 찢어진 연골을 실로 꿰매어 원래의 위치로 복원하는 방법이다. 혈액 공급이 비교적 풍부한 외측 부위의 파열일수록 회복 가능성이 높으며, 젊고 활동적인 환자에게 적합하다. 연골판 절제술은 손상된 부위만 부분적으로 제거해 통증을 줄이는 방법으로, 회복이 빠르다는 장점이 있지만 연골의 일부가 없어지기 때문에 장기적으로 관절염 위험이 증가할 수 있다.

수술 후에는 재활이 매우 중요하다. 초기에는 무릎에 체중을 실지 않도록 목발을 사용하고, 일정 기간 보조기를 착용해 관절을 안정시켜야 한다. 이후에는 점진적인 관절운동과 근력강화운동을 통해 무릎 기능을 회복한다. 대퇴사두근을 강화하는 운동은 재활의 핵심이며, 재파열을 예방하는 데도 도움이 된다. 수술 후 약 6주 정도면 일상적인 움직임이 가능하지만, 과도한 운동이나 등산 같은 활동은 최소 3~6개월 동안 자제해야 한다.

반월상 연골판 파열을 예방하려면 평소 생활습관 관리가 필요하다. 양반다리나 쪼그려 앉는 자세는 무릎에 압력을 높여 연골 손상의 원인이 되므로 피하는 것이 좋다. 체중을 적정 수준으로 유지하고, 수영이나 자전거 타기처럼 무릎 부담이 적은 운동으로 하체 근육을 강화하는 것이 도움이 된다.

임홍철 서울바른세상병원 관절클리닉 원장은 “반월상 연골판은 한 번 손상되면 자연 치유가 어렵기 때문에 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다”며 “통증을 단순 근육통으로 오인해 방치하면 손상이 심해지고 관절염으로 이어질 수 있으므로, 무릎 통증이 지속된다면 전문의를 찾아 정확한 검사를 받아야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

