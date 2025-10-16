걸그룹 딸 앞에 두고 박남정, “담배 필수, 말리지 않는다” 폭탄 발언

사진= 유튜브 채널 ‘상수동 작업실’ 영상 캡처

가수 박남정이 딸 스테이씨 시은과 함께 출연한 영상에서 솔직한 ‘흡연관’과 육아 철학을 드러냈다.

15일 유튜브 채널 ‘상수동 작업실’에는 ‘스테이씨 곡 비하인드 최초공개│아빠 모시고 왔다(Feat. 박남정)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 박남정은 “남들은 어떻게 생각할지 모르겠는데 저는 담배가 삶에서 필수적인 거라 생각한다. 잡념을 없애기 위해 가끔 한번씩 관리 차원에서 날짜를 정해놓고 담배를 피운다”라며 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.

또한 ‘시은이가 만약 담배를 피운다고 한다면’이라는 질문에 박남정은 “권장은 안하지만 말리지는 않는다. 본인이 알아서 한다. 자기 생활과 정신건강에 도움이 된다면(괜찮다). 오히려 다른데 스트레스가 쌓여 망가지면 더 안좋지 않나”라고 덧붙였다.

이에 시은은 아버지의 관대한 태도에 대해 “이미 알고 있었다. 옛날부터 아빠가 몰래 숨기지 말고 술을 하든 담배를 하든 집에서 하라고 했다. 그렇지만 절대 할 생각은 없다”고 말하며 단호한 입장을 보였다.

박남정의 파격적이면서도 현실적인 교육관은 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.

