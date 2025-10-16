“박새로이 또 돌아온다”…‘이태원 클라쓰’, 필리핀·베트남 리메이크 제작 확정

사진 = 박서준이 '2024 마리끌레르 아시아 스타어워즈'에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 박서준이 주연을 맡아 최고 시청률 16.5%를 기록한 JTBC 드라마 ‘이태원 클라쓰’가 동남아 두 나라에서 새롭게 리메이크된다.

16일 한경닷컴 보도에 따르면, ‘이태원 클라쓰’의 리메이크 판권이 필리핀과 베트남에 판매돼 현지 제작이 공식 확정됐다.

이 작품은 2022년 일본에서 ‘롯폰기 클라쓰’라는 이름으로 리메이크돼 방송된 바 있다. 당시 일본판에서는 배우 타케우치 료마가 박서준이 연기한 박새로이 역을 맡아 화제를 모았다. 원작과 비교해 아쉬운 부분이 있다는 평가도 있었지만, 현지에서는 10.7%의 시청률을 기록하며 안정적인 성과를 거뒀다.

‘롯폰기 클라쓰’는 단순한 리메이크를 넘어 한일 공동 제작 프로젝트의 형태로 진행됐다. JTBC와 카카오엔터테인먼트가 일본 TV 아사히와 손잡고 공동 제작했으며, 원작 연출자 김성윤 PD와 각본을 맡은 조광진 작가 역시 지속적으로 의견을 주고받으며 완성도를 높였다.

이번 필리핀·베트남판 ‘이태원 클라쓰’의 경우, 아직 캐스팅이나 구체적인 세부 내용은 공개되지 않았다. 특히 원작에서 박서준이 맡은 ‘박새로이’ 역할을 누가 연기하게 될지 현지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

‘이태원 클라쓰’는 불합리한 세상 속에서도 신념을 지키며 도전하는 청춘들의 이야기를 담은 창업 성장 드라마다. 2020년 방영 당시 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개되며 국내외에서 폭발적인 인기를 얻었다.

특히 베트남에서는 2020년 구글 트렌드 기준 ‘가장 인기 있는 드라마’ 1위에 오르며 ‘국민 드라마’로 불릴 정도로 사랑받았다.

필리핀과 베트남 리메이크 버전은 써니케이프로덕션 컴퍼니가 제작을 맡는다. 제작진은 “각 나라의 문화적 특색과 도시의 감성을 담아, 원작의 감동과 메시지를 현지 관객에게 맞게 새롭게 표현할 계획”이라고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

