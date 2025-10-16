‘불요불급’부터 ‘초심’까지… 새 시즌 색깔 담은 사령탑 7명

V리그 여자부 7개 구단 감독들이 16일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 미디어데이에서 단체 기념사진을 촬영하고 있다. 고희진 정관장 감독, 강성형 현대건설 감독, 김호철 IBK기업은행 감독, 요시하라 토모코 흥국생명 감독, 장소연 페퍼저축은행 감독, 김종민 한국도로공사 감독, 이영택 GS칼텍스 감독. 사진=뉴시스

불요불급(不要不急)부터 초심까지. V리그 여자부 7개 구단 감독이 각양각색의 가훈을 내걸었다.

V리그 정규리그 여자부 경기가 오는 18일 흥국생명과 정관장의 개막전을 시작으로 6개월 간의 대장정에 돌입한다. 비시즌 자유계약(FA)과 트레이드 등으로 새 얼굴들이 팀을 옮겼다. IBK 기업은행과 한국도로공사가 강력한 우승 후보로 거론되면서 지난 시즌과 다른 양상으로 흘러갈 가능성이 크다.

모두가 승리를 꿈꾸고 우승을 정조준한다. 16일 호텔리베라 청담에서 열린 진에어 2025∼2026 V리그 여자부 미디어데이에서 7개 구단 사령탑들은 가훈을 통해 새 시즌을 향한 각오를 내비쳤다.

사자성어부터 영어까지 다양했다. 디펜딩챔피언 흥국생명의 요시하라 토모코 감독은 불요불급(不要不急)을 꼽았다. 급하지 않게, 정도를 걷겠다는 의미다. 요시하라 감독은 “어떤 곤란한 상황이라도 꺾이지 않는다는 의미를 지니고 있다”고 전했다.

김종민 한국도로공사 감독은 무신불립(無信不立)을 꼽았다. 믿음이 없으면 존립할 수 없다는 의미로, 그만큼 신뢰를 강조하겠다는 의미다. 김종민 감독은 “선수들한테 가장 많이 강조했던 부분”이라며 “올해 더 이 부분이 선수들한테 더 중요할 것 같아서 결정했다. 선수들한테 믿음의 중요함을 강조하고 싶다“고 전했다.

지난 시즌 지휘봉을 잡았던 이영택 GS칼텍스 감독은 ‘도약을 향해 함께 성장하며 끝까지 포기하지 않고 도전하자’는 가훈을 내걸었다. 이 감독은 “상대적으로 어린 선수들로 많이 구성돼 있다. 끊임없이 도전하고 성장하자는 키워드로 잡았다”며 “올 시즌 선수들이 그런 마음을 가지고 끝까지 포기하지 않고 잘 치러줄 거라고 생각한다”고 힘줘 말했다.

지난 시즌 아쉽게 챔프전 우승컵을 놓친 정관장은 한마음으로 새 시즌 트로피에 도전한다. 고희진 정관장 감독은 ‘공감으로 마음을 모으고 공감으로 승리를 만든다’라는 가훈을 들고 나왔다. 고 감독은 “항상 선수들의 기분과 감정을 이해하면서 소통으로 올 시즌을 치러보려고 한다”고 목소리를 높였다.

짧은 가훈도 눈길을 끌었다. 강성형 현대건설 감독은 ‘하면된다’, 김호철 IBK 기업은행 감독은 ‘초심’을 선정했다. 강 감독은 “이번 시즌을 준비하면서 변화가 많다”며 “어려움은 있을 텐데 선수들이 똘똘 뭉쳐서 하면 된다고 생각한다”고 했다. 김호철 감독은 “우리가 무언가를 이루기 위해서 가장 중요한 건 초심이라는 생각이 든다”며 “선수들도 욕심보다는 기본적인 것에 충실해야 한다고 생각한다”고 강조했다.

마지막을 장식한 건 장소연 페퍼저축은행 감독이다. ‘step up to win(스텝 업 투 윈)’이라고 했다. 승리를 위해 도약하자는 뜻이다. 장 감독은 “중요한 건 꺾이지 않고 도전하는 마음”이라며 “우리 팀에 굉장히 좀 중요한 마음이다”라고 설명했다.

