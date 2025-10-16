넷마블 ‘배드 본 블러드’, 2025 월드 웹툰 페스티벌 출품

웹툰 배드 본 블러드의 단독 부스가 2025 월드 웹툰 페스티벌에 마련된다. 넷마블 제공

넷마블은 오는 19일부터 22일까지 서울 잠실 롯데월드 아이스링크에서 열리는 ‘2025 월드 웹툰 페스티벌’에 웹툰 ‘배드 본 블러드(BAD BORN BLOOD)’를 출품한다고 16일 밝혔다.

2025 월드 웹툰 페스티벌은 문화체육관광부 주최, 한국콘텐츠진흥원 주관으로 진행되는 국내 최대 규모의 웹툰 행사로, 웹툰 IP를 활용한 다양한 전시 및 체험 프로그램 등으로 운영되며 누구나 무료로 참여할 수 있다.

넷마블은 웹툰 제작사인 레드아이스 스튜디오와 함께 자사의 RF 온라인 IP 세계관을 활용한 웹툰 배드 본 블러드 단독 부스를 운영한다. 행사 기간 동안 배드 본 블러드 미공개 선화를 부스에서 최초로 공개하고, 다양한 현장 이벤트를 통해 풍성한 사은품을 증정할 계획이다.

또 20일 오후 1시에는 무대 프로그램으로 ‘게임, 웹소설, 웹툰, Who’s NEXT?’ 토크쇼를 실시한다. 토크쇼는 잠실 롯데시네마 월드타워점 8관에서 진행되며, RF 온라인 IP 세계관 확장을 주제로 다양한 콘텐츠 확장 사례를 소개할 예정이다.

한편 배드 본 블러드는 네이버웹툰을 통해 매주 목요일에 연재중이다. 지난해 11월 연재 시작 이후 인기 급상승 1위, 목요일 톱10 등을 기록하며 높은 주목을 받고 있다. 화려한 액션과 트렌디한 작화를 통해 국내는 물론 북미, 태국, 프랑스, 일본, 대만, 중국 등 글로벌 6개국에서도 큰 호응을 얻고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

