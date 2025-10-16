그룹 '휘브'의 인홍이 팀을 탈퇴한다.

16일 소속사 씨제스 스튜디오는 팬 플랫폼을 통해 "안타까운 소식을 전하게 되어 송구스럽다는 말씀을 전한다. 최근 휘브 멤버 인홍이 그룹 탈퇴 의사를 밝혀왔다"고 전했다.

소속사는 "휘브 멤버들을 비롯해 인홍과 심도 깊은 논의 끝에 본인의 뜻을 존중하여 팀을 탈퇴하는 것으로 결정하게 됐다"며 "앞으로 휘브는 7인 체제로 활동을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 "휘브의 컴백을 기다려 주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 깊이 사과드린다. 멤버들에게는 물론, 새로운 도전을 시작할 인홍 군에게도 따뜻한 격려와 변함없는 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

2023년 11월 데뷔한 휘브는 씨제스 스튜디오가 'JYJ' 이후 13년 만에 선보인 보이그룹이다.

멤버 김준민과 이정은 최근 엠넷 서바이벌 오디션 프로그램 '보이즈2플래닛'에 출연해 화제를 모은 바 있다.

<뉴시스>

