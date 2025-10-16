가을야구 열기를 영화관에서… 스포츠토토, CGV 용산에서 PO 응원 이벤트 및 팝업스토어 개최

사진=한국스포츠레저 제공

‘KBO 포스트시즌의 열기를 영화관에서 함께 즐길 수 있는 색다른 이벤트가 열린다’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 “오는 17일부터 20일까지 CGV 용산점에서 체험형 응원 팝업스토어 ‘스포츠토토와 함께하는 응원 한 판!’을 운영한다”고 16일 밝혔다.

이번 행사는 야구 팬들이 대형 스크린을 통해 플레이오프 경기를 함께 관람하며, 스포츠토토 상품을 무료로 체험할 수 있도록 기획됐다. 참가비 없이 온라인 신청만으로 누구나 참여할 수 있으며, 일자별 선착순 200명을 대상으로 운영된다.

응원전은 ▲1차전: 10월 17일(끔) 한화-삼성 ▲2차전: 10월 18일(토) 한화-삼성 ▲3차전: 10월 20일(월) 삼성-한화 순으로 열린다. 참가자에게는 CGV 입장권과 함께 팝콘과 음료, 응원 봉으로 구성된 ‘응원 콤보 세트’가 제공된다.

행사 현장 참가자들은 스포츠토토의 인기 상품인 ‘프로토 승부식(한경기구매, 야구전반)’ 게임을 무료로 체험할 수 있다. 또 경기 중간과 종료 후에는 적중자 추첨 이벤트를 통해 다양한 경품이 지급될 예정이다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “이번 응원전은 포스트시즌의 뜨거운 현장 분위기를 영화관에서도 함께 즐길 수 있도록 기획된 행사”라며 “야구팬들이 스포츠토토를 보다 가깝게 체험하며, 새로운 응원 문화를 느낄 수 있길 바란다”고 전했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

