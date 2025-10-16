펄어비스, 인디 개발사 태국 게임쇼 참가 지원

펄어비스가 인디 개발사의 태국 게임쇼X게임스컴 아시아 2025 참가를 지원한다. 펄어비스 제공

펄어비스가 빅잼(BIGEM) 사업 후원을 통해 국내 인디 개발사의 ‘태국 게임쇼X게임스컴 아시아 2025’ 참가를 지원한다고 16일 밝혔다.

빅잼은 펄어비스, 게임문화재단, 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회가 공동으로 추진하는 글로벌 인디게임 육성 프로젝트다. 국내 인디게임 개발사의 해외 진출을 위한 전시, 마케팅, 네트워킹을 종합적으로 지원하고 있다.

펄어비스는 2022년부터 올해로 4년째 빅잼을 후원하고 있다. 또한 인디 게임의 건강한 생태계 조성을 위해 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 행사도 8년 연속 지원하고 있다.

빅잼 4기는 오는 17일부터 19일까지 태국 방콕 퀸 시리킷 내셔널 컨벤션 센터(QSNCC)에서 열리는 태국 게임쇼X게임스컴 아시아 2025에 참가해 전시를 진행한다.

빅잼 4기에는 BIC 페스티벌 2025 어워드 수상작인 6개의 작품이 참여한다. ▲데블위딘: 삿갓(뉴코어게임즈) ▲레버넌트: 그날의 기억(신예락제작소) ▲모노웨이브(스튜디오비비비) ▲블랙아웃: 제로 포인트(실외기 오퍼레이션) ▲스테퍼 레트로: 초능력 추리 퀘스트(팀 테트라포드) ▲헬펑크: 푸르가토리움(어반 오아시스)이다.

한편 펄어비스는 빅잼 후원과 함께 태국 방콕에서 오픈월드 액션 어드벤처 붉은사막의 동남아시아 미디어 대상 시연 행사도 진행한다.

붉은사막은 내년 3월20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시 예정이다. 스팀, 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 애플 맥에서 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]