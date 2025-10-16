IBK 5표·도로공사 2표, 명확하게 갈린 우승 후보… 덕담도 주고받은 김호철·김종민

김호철 IBK 기업은행 감독이 16일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 미디어데이에서 인사말을 하고 있다. 사진=뉴시스

김종민 한국도로공사 감독이 16일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 미디어데이에서 인사말을 하고 있다. 사진=뉴시스

5:2. 새 시즌 V리그의 여자부 우승 후보는 명확하게 갈렸다. 딱 두 팀이 거론됐다. IBK기업은행과 한국도로공사다.

진에어 2025∼2026 V리그 여자부 미디어데이가 16일 호텔리베라 청담에서 열렸다. 가장 화끈하게 주목받은 팀은 두 팀이었다. 반면 디펜딩 챔피언 흥국생명과 챔피언결정전에 올랐던 정관장은 단 한 표도 받지 못했다.

IBK가 몰표를 받았다. 7개 구단 사령탑으로부터 5표를 받았다. IBK는 지난달 KOVO컵대회에서 9년 만에 우승을 차지했다. V리그 대표 리베로 임명옥의 합류, 육서영의 성장, 2년 차를 맞이한 빅토리아 등 강력한 전력을 보유했다는 평가다.

김호철 IBK 감독은 “기분은 좋지만 한편으로는 굉장히 부담스럽다”라면서도 “여기 있는 7개 팀이 모두 우승 후보다”라고 겸손한 자세를 보였다.

도로공사는 2표를 받았다. 사실상 약점이 없다는 평가다. 기존 강소휘, 타나차에 현대건설에서 주포로 뛴 모마가 합류했다. 김종민 도로공사 감독은 “감사하다”라고 미소 지었다.

두 사령탑의 덕담이 이어졌다. 도로공사를 선택한 김호철 감독은 “가장 좋은 선수들을 보유하고 있다. 조화도 제일 잘 맞는 팀이 아닌가 생각했다”고 전했다. IBK를 우승 후보로 꼽은 김종민 감독은 “IBK가 가장 안정적이고 공격력이 좋다”며 “완벽에 가까운 팀이라고 본다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]