마사회 말 박물관, AI 도슨트 전시 해설 시작

한국마사회 말박물관이 변화하는 고객 수요에 발맞춰 AI 도슨트 전시 해설을 시작한다.



렛츠런파크 서울 내 말박물관에서는 각각의 진열장에 붙어 있는 QR코드를 휴대폰으로 스캔하면 해당 전시품에 대한 설명 영상을 볼 수 있다. 특히 어린이들의 관심과 흥미를 끌기 위해 애니메이션으로 제작한 작은 요정이 도슨트로 등장한다.

한국마사회 말 박물관. 한국마사회 제공

약 1분 내외의 길이로 제공되는 총 10개의 해설 영상은 박물관 상설전시실의 주요 전시물을 담고 있다. 전시실 입구에 소개된 ‘말의 진화도’와 ‘한반도 말문화 연표’를 비롯해 재갈, 발걸이, 안장, 말방울 등이 대표적이다.



말박물관 관계자는 AI 도슨트 해설 서비스에 대해 “마구는 승마를 하지 않으면 일상에서 접하기 어려운 물건이고, 설명에도 한자가 많아 성인조차 어렵게 느끼는 점을 고려해 이해하기 쉽게 설명했다”고 말했다.



정기환 한국마사회장은 “AI 도슨트 전시 해설 서비스가 거리, 장애 등 여러 가지 제약 때문에 직접 방문하기 어려운 분들에게 말박물관과 말문화를 소개할 수 있는 좋은 기회가 되면 좋겠다”고 전했다.



말박물관은 오는 18, 19일 양일간 현장에서 도슨트 영상에 감상 또는 질문 등 댓글을 다는 선착순 100명에게 소정의 기념품을 제공하는 이벤트도 시행한다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

