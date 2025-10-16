정려원, 왕리본 원피스도 소화…여전한 미모

배우 정려원이 완벽한 미모를 자랑했다.

그는 16일 소셜미디어에 사진을 올렸다.

벨벳 소재 원피스를 입은 정려원은 밝게 웃고 있다.

주머니에 손을 넣고 있음에도, 남다른 비율을 선보였다.

한편 정려원은 오는 29일 개봉하는 영화 '하얀 차를 탄 여자'에 출연한다.

그는 배우 이정은, 김정민 등과 호흡을 맞춘다.

<뉴시스>

